美取消與台交往限制 環時怒嗆：最後的瘋狂！

中國外交部發言人華春瑩。（取材自環球網）

美國國務卿龐培歐 9日發布聲明，宣布解除美台交往限制，「我宣布取消所有自我施加的限制，行政部門應將國務院先前頒布有關台灣 關係的所有聯繫準則，視為無效」。中國 大陸官媒環球網10日上午以題為「最後的瘋狂？！」作出相關報導，顯示北京方面高度關注。

環球網在報導中批評龐培歐，繼續拿所謂「民主」說事，聲稱此舉將使「民主」獲益。

報導引述法新社指出，龐培歐這份聲明的象徵意義可能大於實質意義，但幾乎可以肯定的是會激怒中國。

環球網報導，龐培歐7日就曾透過美國務院網站發表聲明「惡毒攻擊中國」還宣布「美國駐聯合國代表將訪台」消息，大陸國台辦發言人朱鳳蓮當時回應稱，中方堅決反對美國與「中國台灣地區」之間進行任何形式官方往來，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上採取嚴重錯誤行動。

中國外交部發言人華春瑩當時也表示，龐培歐聲明嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

華春瑩強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。美方在中美建交公報中也就此作出明確承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。