美社媒封鎖川普 中網民笑：只剩TikTok、歡迎來微博

中國網友在微博狂酸川普。（取材自微博）

美國總統川普 的推特 帳號8日被社群平台推特宣布永久停用，「@realDonaldTrump」的貼文被清空；臉書和旗下的Instagram也宣布凍結川普帳號，直到政權和平交接；直播串流平台Twitch與照片共享服務Snapchat，等於川普幾乎沒有大型社群平台可用，諷刺地只剩下中國 的短影音平台「TikTok」沒有封鎖他，更有中國網民說，歡迎川普來用微博、微信。

推特8日宣布：「考量到進一步煽動暴力的風險，我們已經永久停用這個帳戶（@realDonaldTrump）。」但他的公務帳號（@POTUS）並未被停用，目前還在運作。

不過，川普也在被禁言前預告他很快會有重大宣布，也在考慮不久的將來建立自己的平台，「我們不會沉默！」、「敬請關注！」

川普在美國社群平台上幾乎遭到封殺，讓中國微博網民樂得吃瓜，不但「#推特宣布永久移除特朗普（川普）帳號#」關鍵字登上熱搜，許多人也狂酸：「川普目前只有tiktok還能用」、「還可以上wechat開個公眾號」、「微博國際版歡迎你」、「中國以德報怨，在美國社交媒體全部拋棄你時，中國的社交媒體依舊對你敞開懷抱，這就是中國的胸懷和氣度。」