中國發布「3不」禁令 反制美方對中企不當制裁

中國商務部9日頒布新法，意圖反制美國頻頻對中國企業與個人實施的各種制裁。（美聯社）

美國 近年來頻頻針對中國 企業和個人實施各種制裁，中國商務部 昨正式頒布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」作為反制。該法明訂可由主管部門發布「不得承認、不得執行、不得遵守」有關外國法律與措施的禁令。

中國人民大學法學院教授韓立余表示，該法的實施，表明中國政府反對外國法律與措施不當域外適用的嚴正立場，並提供保障企業合法權益的救濟管道。

這是中國商務部2021年發布的第一號令。條文第一條明確表示，制定該法是為了阻斷外國法律與措施不當域外適用對中國中國的影響，維護中國中國的國家主權、安全、發展利益，保護「中國公民、法人或者其他組織」的合法權益。

該法提及「對外國法律與措施不當域外適用，中國政府可根據實際情況和需要，採取必要的反制措施。」

該法指出，經有關部門評估，確認有關外國法律與措施存在不當域外適用情形的，可以由中國國務院商務主管部門發布「不得承認、不得執行、不得遵守」有關外國法律與措施的禁令。

該法明訂，「中國公民、法人或其他組織」，可以申請豁免遵守禁令。而有當事人遵守禁令範圍內的外國法律與措施，侵害「中國公民、法人或其他組織」合法權益的，可以依法向人民法院提起訴訟，要求該當事人賠償損失。

中國人大法學院教授韓立余受訪表示，當前外國法律與措施的不當域外適用時有發生，衝擊多邊貿易體制，正是在此背景下，制定這部法律。

韓立余說，阻斷有關外國法律與措施的不當域外適用並非中國中國獨有，歐盟、加拿大、墨西哥、阿根廷等國家和地區先後制定了阻斷立法。這部辦法的相關制度設計與其他國家或地區的做法是一致的。

韓立余說，該法規定「中國公民、法人或其他組織」遇到禁止或限制其與第三國正常經貿活動的不當域外適用時的報告制度，同時規定保障企業合法權益的多種救濟管道。如果中國企業因有關外國法律與措施的不當域外適用遭受損失，可以向中國法院尋求司法救濟。

中國輿論指出，該辦法主要是針對美國的「長臂管轄」。在中美關係持續緊張之際，美國多次宣布對中國中國企業和個人實施制裁。中國商務部此舉在於阻斷外國的「長臂管轄」，防止外國通過本國法影響中國中國國內事務。