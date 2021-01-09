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封城還不夠 河北2000萬人居家隔離

記者呂佳蓉／綜合報導
又按暫停鍵 為防疫情擴散，河北石家莊、邢台、辛集和定州宣布全民居家隔離七天。（新華社）
又按暫停鍵 為防疫情擴散，河北石家莊、邢台、辛集和定州宣布全民居家隔離七天。（新華社）

中國河北省疫情仍未到達高峰，為防止疫情擴散，繼宣布「封城」之後，河北省會石家莊、邢台市，以及辛集和定州（縣級市），先後宣布全民居家隔離七天，「人員不流動、不聚集、不出社區和村莊」。隨著疫情升溫，中國多地發出緊急通告，倡導「當地過」，降低人員流動，緩解防疫壓力。

擁有1100多萬人口的石家莊和具有700多萬人口的邢台市，日前都已完成全民核酸檢測，石家莊累計檢出陽性人員共354人。檢測結果有集中性高與關聯性強的特點，被檢測出陽性的人員主要集中在疫情最嚴重的藁城區。

石家莊和邢台兩地都已實施「封城」，昨又宣布全市民眾居家隔離七天，當地的超商全部暫停營業，居民購買生活必需品只得網購。擁有100多萬人口的定州和80多萬人口的辛集，昨也先後加入「全民隔離七天」行列。

中國疫情持續升溫，截至8日已有56個中高風險區，加之人口大遷徙的春運臨近，對各地疫情防控帶來巨大壓力。連日來，河南、安徽、貴州、四川、湖南等十多個省都倡導「當地過年」，非必要不返鄉。

疫苗部分，中國國家衛生健康委員會副主任曾益新昨表示，中國至今累計施打900多萬劑新冠疫苗，並以此證明中國疫苗的安全性。隨著疫苗生產供應保障提升，將逐步推進民眾的接種，實施全民免費接種。

中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶則表示，有關中國的疫苗不良反應，80%是一般不良反應，其中有十萬分之六是異常反應，在異常反應中大多數是過敏性皮疹與其他過敏反應。而嚴重不良反應，約為百萬分之一，與歷史數據相比，未出現異常。

中國 疫情 疫苗

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目標是72小時完成千萬檢測...探訪石家莊核酸實驗室

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