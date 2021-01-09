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目標是72小時完成千萬檢測...探訪石家莊核酸實驗室

中新社石家莊1月9日電
在河北醫科大學第一醫院檢驗中心內，醫護工作者們正在工作。 中新社
在河北醫科大學第一醫院檢驗中心內，醫護工作者們正在工作。 中新社

厚厚的隔離門、一台台緊張運行的實驗儀器、全副武裝的工作人員……1月8日，河北石家莊全員核酸檢測第三天，河北醫科大學第一醫院國家公共檢測實驗室裡，核酸檢測工作正全力進行。　　

6日，作為河北本輪疫情爆發的中心，石家莊一夜之間按下暫停鍵開展全員核酸檢測，力爭72小時內完成逾千萬常住人口的樣本送檢。　　

河北醫大一院的檢測實驗室有61名工作人員，日均檢測能力在2萬至3萬管樣本。這裡承擔著石家莊市裕華區56萬多名居民的核酸檢測任務，目前已順利完成，並開始承擔新的任務。　　

據介紹，該檢測實驗室由標本接收區、標本準備區、標本提取實驗室、標本擴增區等區域組成。通過物梯，送檢核酸樣本被送至標本接收區，並由專門的標本接收人員對接，核對樣本信息，完成接收工作。之後，這些從石家莊各地送檢的核酸樣本，會被送到標本準備區。　　

「標本準備區是整個實驗室風險最高的地方。在這裡檢測人員會對這些樣本進行滅活處理，完成核酸提取。」河北醫大一院檢驗中心副主任孫靜娜說。　　

標本提取實驗室是對標本進行核酸檢測的區域。該區域裡配備了9台核酸提取儀，工作人員正在忙碌地分揀標本，再從標本裡提取核酸。核酸標本提取完成後，會通過傳遞窗送到標本擴增區進行標本擴增，並完成核酸報告的審核工作。據瞭解，擴增區共7台擴增儀器，現今基本都滿負荷運行。　　

「對檢測過程中的可疑樣本，我們會用另外一種試劑和設備進行復檢，如果復檢還是陽性，就把它上報到省市相關部門。」河北醫大一院檢驗中心主任張徵說。　　

張徵稱，為確保核酸檢測準確高效，檢測實驗室的醫護人員全部實行24小時輪班輪崗。自6日起，他們已連續3天不間斷地工作。　　

「我是今早7點多到崗，正常是到明早8點下班，如果工作量大，還會再加班。」檢驗實驗室工作人員溫潔新說話時，神情有些疲憊。　　

目前，來自河北省和國家緊急調配的浙江省醫務人員共計150餘人也來到該院，充實了核酸檢測力量，提高檢測能力。　　

截至目前，居住石家莊市的10251875人全部完成核酸檢測工作，累計檢出陽性354人。石家莊市委副書記，市政府副市長、代市長馬宇駿當日在發佈會上稱，石家莊市民繼續居家防控7天，為二次核酸檢測作準備。 張徵說，他們會進一步完善工作流程，增加核酸檢測的準確和速度，更好地完成檢測任務。

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