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河北石家莊疫情源自教會聚會？ 官方出面闢謠

記者呂佳蓉／即時報導
圖為河北醫科大學附屬第二醫院5日有許多民眾排隊等後檢測核酸的景象。中新社
圖為河北醫科大學附屬第二醫院5日有許多民眾排隊等後檢測核酸的景象。中新社

中國河北疫情嚴峻，網上有將疫情矛頭指向天主教地下教會。河北省會石家莊官方今日出面闢謠，指出小果莊村共有村民4721人，其中信教群眾122人，都信基督教，該村不是天主教聚集村。網上傳言的「歐美神父在藁城傳教」不符合事實。

據中國疾控中心調查，河北本次疫情的首名確診病例，是石家莊市藁城區增村鎮小果莊村一名61歲婦人。確診前2週，該名婦人曾探望家人、參加村內宗教集會，以及一場婚宴。之後網上盛傳，這場疫情爆發與教會聚會相關。

石家莊市民族宗教事務局局長李占領今表示，疫情暴發前，一些信教群眾曾在該村一戶人家裡有過聚集活動，與其他聚集活動一樣，容易造成疫情擴散，但目前沒有證據表明疫情源頭同宗教聚集有直接關係。

李占領說，疫情暴發後，當地立即暫時關停了所有宗教活動場所，暫時停止了一切宗教活動，信教群眾對此表示理解，配合防控工作。

大陸官方管理的石家莊市天主教愛國會和天主教石家莊教區發表聲明指，有微信公眾號、微博散布不實言論，嚴重侵害天主教會及教友的合法權益。已向警方報警，並保留向造謠者追究法律責任的權利。

美國之音報導，藁城區梅花鎮政府與槁城區公安局梅花派出所日前發布通告，指要「依法治理天主教地下勢力」。

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