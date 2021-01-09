香港預計農曆年後 開始為市民接種新冠疫苗

香港新冠肺炎疫情依然嚴峻，8日又新增45例確診，其中42例為本土感染個案，且有22例感染來源不明。中新社

負責統籌新冠疫苗接種工作的香港 公務員事務局局長聶德權上午在香港電台節目中表示，復星與德國 藥廠BioNTech合作研發的疫苗預計下個月運抵香港，估計農曆新年或之後就可以開始為香港市民接種疫苗，但具體時間仍要視疫苗實際運抵時間等情況而定。

據香港明報報導，聶德權稱，疫苗接種途徑大致有四種：一是於社區設立疫苗接種中心，港府計劃每區至少有一間接種中心，香港民眾未來可透過網路預約登記接種。

二、安老院及殘疾院舍的院友因「不宜舟車勞頓」，港府將派員到院舍為其接種疫苗。

三、在私人醫院及私人診所接種，做法基本比照流感疫苗 接種計劃。

四、由香港醫管局的醫院診所與衛生署門診提供接種服務。

聶德權表示，考慮到不同疫苗有不同儲存方法及接種前準備工作，例如BioNTech疫苗須儲存於零下70℃環境，在2℃至8℃的環境只能保存數日，稀釋後要在數小時內用完，在物流及保質安排上較具挑戰性，因此統一在社區疫苗接種中心處理較為穩妥。

其他一般可保存於2℃至8℃環境的疫苗，包括大陸科興疫苗，以及預計第2季底運抵香港的牛津疫苗，則可透過私家診所或醫院接種。

另，香港食物及衞生局局長陳肇始也表示，未來接種新冠疫苗若出現未能預見的情況或副作用時，為市民接種疫苗的醫護人員可以免責。但如果是藥廠出問題，香港市民可以向藥廠求償。