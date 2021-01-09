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香港預計農曆年後 開始為市民接種新冠疫苗

記者林則宏／即時報導
香港新冠肺炎疫情依然嚴峻，8日又新增45例確診，其中42例為本土感染個案，且有22例感染來源不明。中新社
香港新冠肺炎疫情依然嚴峻，8日又新增45例確診，其中42例為本土感染個案，且有22例感染來源不明。中新社

負責統籌新冠疫苗接種工作的香港公務員事務局局長聶德權上午在香港電台節目中表示，復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗預計下個月運抵香港，估計農曆新年或之後就可以開始為香港市民接種疫苗，但具體時間仍要視疫苗實際運抵時間等情況而定。

據香港明報報導，聶德權稱，疫苗接種途徑大致有四種：一是於社區設立疫苗接種中心，港府計劃每區至少有一間接種中心，香港民眾未來可透過網路預約登記接種。

二、安老院及殘疾院舍的院友因「不宜舟車勞頓」，港府將派員到院舍為其接種疫苗。

三、在私人醫院及私人診所接種，做法基本比照流感疫苗接種計劃。

四、由香港醫管局的醫院診所與衛生署門診提供接種服務。

聶德權表示，考慮到不同疫苗有不同儲存方法及接種前準備工作，例如BioNTech疫苗須儲存於零下70℃環境，在2℃至8℃的環境只能保存數日，稀釋後要在數小時內用完，在物流及保質安排上較具挑戰性，因此統一在社區疫苗接種中心處理較為穩妥。

其他一般可保存於2℃至8℃環境的疫苗，包括大陸科興疫苗，以及預計第2季底運抵香港的牛津疫苗，則可透過私家診所或醫院接種。

另，香港食物及衞生局局長陳肇始也表示，未來接種新冠疫苗若出現未能預見的情況或副作用時，為市民接種疫苗的醫護人員可以免責。但如果是藥廠出問題，香港市民可以向藥廠求償。

流感疫苗 香港 德國

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