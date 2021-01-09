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「卸妝嚇跑跟蹤者」廣告惹議 被批侮辱女性

記者呂佳蓉／即時報導
中國「全棉時代」的卸妝濕紙巾廣告，女子卸妝後變醜，嚇跑跟蹤者。取材自澎湃新聞
中國「全棉時代」的卸妝濕紙巾廣告，女子卸妝後變醜，嚇跑跟蹤者。取材自澎湃新聞

中國「全棉時代」近日推出的卸妝濕紙巾的廣告惹議，廣告以「女子卸妝嚇跑跟蹤者」為題材，被大批網友指責侮辱女性。全棉時代因此發布致歉聲明，將廣告下架，承諾成立整改小組問責。

陸媒綜合報導，「全棉時代」的這則廣告情節中，一名年輕漂亮的女子在深夜回家時，被一名男子尾隨跟蹤，隨後女子急中生智，拿出全棉時代的濕紙巾卸妝，卸妝後變醜成功自保。影片還配有跟蹤者看到女子卸妝後的嘔吐音效，以及字幕「嘔……」。

這則廣告發出後很快登上微博熱搜，不過引來是許多人的批評。中國網友分析，這則廣告看似宣傳產品，但隱含兩個刻板印象。第一，美女都是化妝化出來的，卸妝前後差異大；第二，女生被騷擾是因為她自己打扮得花枝招展。

也有網友認為，這是在大肆宣揚被害者有罪論，「為什麼是你被跟蹤？因為你好看，因為你穿裙子，因為你走夜路。」還有網友認為，拍廣告的人沒搞明白廣告是給誰看的，這是通過侮辱受害者、侮辱目標客戶的方式去做廣告。

全棉時代為此在微博上道歉，指這是廣告創意，突出商品的清潔功能，目前已經將此廣告影片下架。公司並稱已立即成立整改小組，未來會完善內容製作和審核機制，杜絕類似事件再次發生，強調「我們尊重並且愛護每一位女性。」

中國全國婦聯機關報「中國婦女報」評論，事關女性安全，如此嚴肅的惡性事件，卻被商家輕飄飄地以「創意」為說辭，美化犯罪者 、醜化受害者，充滿了偏見、惡意與無知。

中國 微博

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