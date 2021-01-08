中國錯用波洛西「美麗風景線」？ 西方媒體批移花接木

美國眾院議長波洛西此前有關「美麗風景線」說法，近日受到中方嘲諷。(中新社資料照片)

中國 外交部發言人華春瑩7日評論美國 國會被闖事件時稱美方有人用「美麗風景線」美化香港 暴徒的談話，昨天被部分西方媒體批評這是借機宣傳且是「移花接木」。對此，華春瑩回擊表示，這明顯是西方至上的優越感和意識形態偏見形成的雙標，她並暗指美方有些人介入了2019年7月香港立法會事件。

7日外交部例行記者會上，有中國媒體記者提問外交部對美國示威者衝擊國會事件、一些人將華盛頓暴亂與香港「反修例」示威事件對比並稱香港事件為「亮麗的風景線」的看法時，華春瑩答覆稱，美方一些人和媒體對香港及美國國會事件的反應截然不同；且美方當年用「亮麗風景線」一詞美化香港暴力示威者，這都是雙重標準。

華春瑩的回應昨天在西方媒體持續發酵。美國之音、自由亞洲電台等媒體報導，經查證，「美麗風景線」一語是美國眾議院議長波洛西於2019年六四事件30周年時在美國國會及行政部門中國委員會聽證會上所說。當時波洛西是對主席麥高文出示的香港六四燭光晚會照片表示，香港是唯一能在中國的土地上看到這種事的地方，人民能夠站出來發聲，這是一道「美麗的風景線」（a beautiful sight to behold）。

美國之音報導稱，波洛西所說的「美麗風景線」並非指香港的抗議活動畫面，而是香港人紀念在中國政府「六四」鎮壓中死難的中國人的畫面。報導並在標題上稱這是「中國移花接木式的攻擊」且是對波洛西講話的歪曲。

BBC報導引述香港國際關係學者沈旭輝在臉書上表示，拿川普支持者衝擊美國國會與香港示威者比較十分不正當。一個是在休會期間，彰顯政權的程序不公義；另一個則是在會議期間，防止已經符合通過民主程序的結果出現。

華春瑩昨天表示，她注意到有個別媒體稱不應拿香港和美國國會事件做比較，如果非說兩者不同，她認為至少有兩點不同：第一是2019年7月衝擊香港立法會的那些暴徒罪行，比在美國衝進國會更嚴重、更惡劣，更應受到法律嚴懲；第二是在美國國會發生的事情是美國人自己組織的，而在香港發生的事情是有外部勢力煽動，而美國有些人在其中扮演了極不光彩的角色。

華春瑩並說，一些人認為美國發生的事和香港的不同。事實真相都在那裡，這反映出的是一種雙標行為，反映的是其心中西方至上的優越感和意識形態偏見，呼籲各方應放棄雙重標準。