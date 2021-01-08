我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

CDC：新冠隱形傳染者占6成 35%有症狀前就開始傳染

中國錯用波洛西「美麗風景線」？ 西方媒體批移花接木

中國新聞組／北京9日電
美國眾院議長波洛西此前有關「美麗風景線」說法，近日受到中方嘲諷。(中新社資料照片)
美國眾院議長波洛西此前有關「美麗風景線」說法，近日受到中方嘲諷。(中新社資料照片)

中國外交部發言人華春瑩7日評論美國國會被闖事件時稱美方有人用「美麗風景線」美化香港暴徒的談話，昨天被部分西方媒體批評這是借機宣傳且是「移花接木」。對此，華春瑩回擊表示，這明顯是西方至上的優越感和意識形態偏見形成的雙標，她並暗指美方有些人介入了2019年7月香港立法會事件。

7日外交部例行記者會上，有中國媒體記者提問外交部對美國示威者衝擊國會事件、一些人將華盛頓暴亂與香港「反修例」示威事件對比並稱香港事件為「亮麗的風景線」的看法時，華春瑩答覆稱，美方一些人和媒體對香港及美國國會事件的反應截然不同；且美方當年用「亮麗風景線」一詞美化香港暴力示威者，這都是雙重標準。　

華春瑩的回應昨天在西方媒體持續發酵。美國之音、自由亞洲電台等媒體報導，經查證，「美麗風景線」一語是美國眾議院議長波洛西於2019年六四事件30周年時在美國國會及行政部門中國委員會聽證會上所說。當時波洛西是對主席麥高文出示的香港六四燭光晚會照片表示，香港是唯一能在中國的土地上看到這種事的地方，人民能夠站出來發聲，這是一道「美麗的風景線」（a beautiful sight to behold）。

美國之音報導稱，波洛西所說的「美麗風景線」並非指香港的抗議活動畫面，而是香港人紀念在中國政府「六四」鎮壓中死難的中國人的畫面。報導並在標題上稱這是「中國移花接木式的攻擊」且是對波洛西講話的歪曲。

BBC報導引述香港國際關係學者沈旭輝在臉書上表示，拿川普支持者衝擊美國國會與香港示威者比較十分不正當。一個是在休會期間，彰顯政權的程序不公義；另一個則是在會議期間，防止已經符合通過民主程序的結果出現。

華春瑩昨天表示，她注意到有個別媒體稱不應拿香港和美國國會事件做比較，如果非說兩者不同，她認為至少有兩點不同：第一是2019年7月衝擊香港立法會的那些暴徒罪行，比在美國衝進國會更嚴重、更惡劣，更應受到法律嚴懲；第二是在美國國會發生的事情是美國人自己組織的，而在香港發生的事情是有外部勢力煽動，而美國有些人在其中扮演了極不光彩的角色。

華春瑩並說，一些人認為美國發生的事和香港的不同。事實真相都在那裡，這反映出的是一種雙標行為，反映的是其心中西方至上的優越感和意識形態偏見，呼籲各方應放棄雙重標準。

外交部發言人華春瑩。(取材自大陸外交部官網)
外交部發言人華春瑩。(取材自大陸外交部官網)

香港 美國 中國

上一則

問有多冷？上海人這麼說：被求婚都不想伸手

下一則

「蛇精男」自爆中鏢新冠肺炎 「我真的好難過」

延伸閱讀

波洛西：若川普不辭職 就準備提出彈劾

波洛西：若川普不辭職 就準備提出彈劾
防川普最後12天動用核武！ 波洛西和軍事首長密談

防川普最後12天動用核武！ 波洛西和軍事首長密談
波洛西與軍事首長談話溝通 避免川普發動核子攻擊

波洛西與軍事首長談話溝通 避免川普發動核子攻擊
眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序

眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
川粉國會暴動丟工作！部分美企開除鬧事員工

川粉國會暴動丟工作！部分美企開除鬧事員工
香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人