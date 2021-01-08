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問有多冷？上海人這麼說：被求婚都不想伸手

中國新聞組／上海9日電
棟住的水管。（取材自微博）
棟住的水管。（取材自微博）

8日早晨，上海市區最低溫來到零下7.1℃，崇明甚至降到零下8.4℃，創2000年以來同期最低溫。山東青島7日最低氣溫更只有零下15.9℃，創有氣象記錄以來最冷紀錄，連大海都因此出現冰封景象。

北京7日出現零下19.5度，是半個多世紀以來最低氣溫。北京人戴口罩出門，騎車半小時就讓口罩都冰凍，捏口罩竟發出清脆聲響；中國最冷小鎮「大興安嶺」氣溫降到零下45.9度，刷新入冬以來最低溫。

低溫急凍，賭王千金何超蓮日前深夜發文求救，原來是身處氣溫-7度的上海，剛要洗澡時就發現水管被凍住沒水，讓她幾乎要崩潰了。江蘇有社區因為「水管」被凍住了，居民拿熨斗燙地板、拿火槍烤地版，融冰取水。住戶：「連廊是裸露在外面的，所以說容易被凍住，用的木炭，一般兩個小時左右吧，效果很好，比別的(解凍)都快一點。」

上海到底有多冷？有人說：「好比外賣到了，我都不想伸手去拿」，更有人調侃說：「即便有人跟我求婚，我都不想伸出手。」也有人說：「真想裹著棉被出門。」

溫度急凍，知名品牌「加拿大鵝」上海國金中心專賣店出現顧客大排長龍，排隊兩個小時才能進店，而將近1萬元1件的羽絨服全被買斷貨，店員還表示，目前，缺貨斷碼比較厲害，能不能買到全看運氣。

上海「加拿大鵝」服飾店前排滿人。（取材自上觀新聞）
上海「加拿大鵝」服飾店前排滿人。（取材自上觀新聞）
凍僵的毛巾。（取材自微博）
凍僵的毛巾。（取材自微博）

低溫 北京 加拿大鵝

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