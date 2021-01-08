嚇人！中國大連市信託公司董事長用錘子襲擊女總裁頭部

圖為華信信託早前舉辦的高端客戶觀影活動。（取自華信信託官網）

位於遼寧省大連市的華信信託股份有限公司，傳出64歲的董事長董永成6日傍晚在辦公樓電梯內，用錘子襲擊54歲的女總裁王瑾，導致王瑾頭部和鼻子出血。王瑾被送往公司附近的大連醫科大學附屬第一醫院救治，全身有14處傷，於7日進行顱骨修復手術，董永成則已被刑事拘留。

華信信託8日發表聲明證實此事。聲明稱，董永成與王瑾因工作產生矛盾，「董永成對王瑾造成人身傷害。董永成當晚被公安機關依法傳喚，現已刑事拘留。王瑾傷情穩定，正住院治療。」

對於6日發生的這起衝突，中國 證券時報旗下新媒體《券商中國》形容，「事發突然，年過花甲的金融機構高管，狠起來也不講武德」。

中國一些企業高層的情緒管理似乎有待加強。中國上市網遊公司「游族網絡」董事長林奇，也在上個月傳出遭公司前董事下毒，林奇最後救治無效於去年12月25日離世，享年39歲。

根據官網介紹，華信信託是中國銀保監會監管的銀行業金融機構，成立於1981年，2019年底凈資產人民幣 123億元，是遼寧省唯一一家信託公司。

證券時報指出，去年4月，中國監管部門要求華信信託暫停業務，清理資金池業務，2020年9月華信信託20餘款產品逾期「待兌付」。

為解決困境，華信信託去年11月曾發布徵集戰略投資 者的公告，希望引入資金人民幣34億元至68億元，並要求投資者在增資前以適當性方式對華信信託進行流動性支持。