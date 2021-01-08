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美駐聯合國代表訪台 華春瑩：反華政客最後的瘋狂

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人華春瑩。圖／取自中國外交部網站
中國外交部發言人華春瑩。圖／取自中國外交部網站

針對美國常駐聯合國代表克拉夫特將訪台，中國外交部發言人華春瑩今日表示，這是美國國務卿龐培歐之流在不斷上演「最後的瘋狂」，並稱這種伎倆是逆歷史潮流而動的，是違背中美兩國人民友好和平願望的，必將遭到歷史的懲罰。

華春瑩表示，中方對於美台交往的問題，立場是明確和一貫的。美方的行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方堅決反對。

華春瑩強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。」美方在中美建交公報當中就此作出了明確承諾，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。

華春瑩指出，一段時間以來，川普政府內的少數反華政客，明確說就是龐培歐之流在不斷上演「最後的瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人的政治私利。這種伎倆是逆歷史潮流而動的，是違背中美兩國人民友好和平願望的，必將遭到歷史的懲罰。

華春瑩表示，敦促美方回歸理性和理智，停止破壞中美關係的言行。中方將採取一切必要措施，堅決維護自身的主權安全利益。美方如果執意妄為的話，必將為其錯誤言行、錯誤行為付出沉重的代價。

華春瑩 中國 美國

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