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中國媒體報導美國會動亂 變成了「宣傳」？

特派記者陳言喬／北京即時報導
中國外交部發言人華春瑩。取材自中國外交部網站
中國外交部發言人華春瑩。取材自中國外交部網站

中國外交部發言人華春瑩7日就美國國會發生的暴亂與2019年在香港發生的騷亂相比較，被部分西方媒體報導稱是在借機宣傳。華春瑩8日在例行記者會回應稱，「我就不太懂，怎麼中國媒體一報導就成了宣傳」？

華春瑩說，美國國會近日發生的事情，美國媒體做了大量報導，有很多電視畫面、照片，世界各國領導人也都紛紛發表了評論意見，有的還進行了呼籲。美國各界人士也都發表了很多看法。

「昨天我也請大家思考一個問題，為什麼有些人對在美國發生的事情和在香港發生的類似場景的事情，用詞和反應截然不同？為什麼中國媒體做一些事實性報導，就要被扣上宣傳、甚至是虛假資訊的帽子？那如果一些事實報導他們覺得不中聽或者不願意聽，就不是真正的報導了？我想這不符合新聞的真實性」。

華春瑩指出，不管中國媒體報還是不報，中國說還是不說，事實真相都在那裡。這反映出的其實也是一種雙重標準，反映的是一些個別人內心深處的一種優越感和意識形態的偏見。有些人就覺得所謂西方的，就是民主的、自由的，即使他內心也有痛恨不滿；但只要是中國說的，就是專制的、威權的，即便他們內心可能也有些羡慕。對於美國或者西方國家的問題，他們自己可以對罵，但中國人就說不得，一說就是宣傳或者虛假資訊。

華春瑩表示，我注意到有個國際知名學者，近日在社交媒體上一針見血地指出，一些西方的人「他們沉湎於過去，否認現在，懼怕未來」。

她說，各方應該清醒過來，好好反思，放棄雙重標準，更好地敞開胸懷去相互瞭解。特別是對於媒體來講，一定要堅持媒體的真實性、客觀性，這對於當下的世界是至關重要的。

中國 美國 華春瑩

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