稱中國疫苗「世界最不安全」專家道歉：說明書搞錯

上海疾病預防中心工作人員陶黎納在微博上道歉發表道歉聲明。（取材自微博）

上海疾病預防中心工作人員陶黎納日前指出，中國 國藥集團的新冠疫苗 副作用有73種，是「世界上最不安全疫苗」，引發熱議。昨日他再度發文，指出「一定是說明書搞錯」，表示文章被境外媒體歪曲利用，更說會以身作則，接種國藥疫苗。

陶黎納6日在微博發文「國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的疫苗」，附上國藥疫苗的說明書，表示這款疫苗副作用多達73種，包含高血壓 、視力衰退、喪失味覺及尿失禁，國藥疫苗「一舉成為世界上最不安全的疫苗」。

該文一出後引發議論，不過沒多久文章就遭刪除。

昨日他再度發文，一改此前態度，解釋該疫苗上市的說明書電子版居然列舉73種不良反應，其中不少嚴重反應是人類200年疫苗應用史上未被提及的，比如味覺喪失、高血壓、尿失禁等等。

他接著說，若這些不良反應真的存在，那這款疫苗的安全性堪憂。「我知道，那一定是說明書搞錯了」。接著又強調「中國的滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，相比外國的mRNA疫苗有明顯優勢，不良反應率低一個數量級」。

陶黎納表示，他曾於2020年12月26日在上海接種北京生物的新冠疫苗第1劑。「沒有任何不適，連預期的局部痠痛都沒有」。

他最後澄清，所有滅活新冠疫苗都很安全，不良反應只是mRNA疫苗的零頭，但說明書的不嚴謹不科學，會讓公眾懷疑其安全性，進而阻礙全民接種活動。並盼所有中國疫苗的說明書都能嚴謹和科學。最後更說，這周六他會去接種第二劑北生生物的新冠疫苗，以實際行動粉碎滅活疫苗不安全的誤會。

儘管陶黎納道歉，環球時報總編胡錫進仍在微博批評，陶黎納的言論不嚴謹，有自我炒作之嫌。