我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

稱中國疫苗「世界最不安全」專家道歉：說明書搞錯

記者呂佳蓉／即時報導
上海疾病預防中心工作人員陶黎納在微博上道歉發表道歉聲明。（取材自微博）
上海疾病預防中心工作人員陶黎納在微博上道歉發表道歉聲明。（取材自微博）

上海疾病預防中心工作人員陶黎納日前指出，中國國藥集團的新冠疫苗副作用有73種，是「世界上最不安全疫苗」，引發熱議。昨日他再度發文，指出「一定是說明書搞錯」，表示文章被境外媒體歪曲利用，更說會以身作則，接種國藥疫苗。

陶黎納6日在微博發文「國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的疫苗」，附上國藥疫苗的說明書，表示這款疫苗副作用多達73種，包含高血壓、視力衰退、喪失味覺及尿失禁，國藥疫苗「一舉成為世界上最不安全的疫苗」。

該文一出後引發議論，不過沒多久文章就遭刪除。

昨日他再度發文，一改此前態度，解釋該疫苗上市的說明書電子版居然列舉73種不良反應，其中不少嚴重反應是人類200年疫苗應用史上未被提及的，比如味覺喪失、高血壓、尿失禁等等。

他接著說，若這些不良反應真的存在，那這款疫苗的安全性堪憂。「我知道，那一定是說明書搞錯了」。接著又強調「中國的滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，相比外國的mRNA疫苗有明顯優勢，不良反應率低一個數量級」。

陶黎納表示，他曾於2020年12月26日在上海接種北京生物的新冠疫苗第1劑。「沒有任何不適，連預期的局部痠痛都沒有」。

他最後澄清，所有滅活新冠疫苗都很安全，不良反應只是mRNA疫苗的零頭，但說明書的不嚴謹不科學，會讓公眾懷疑其安全性，進而阻礙全民接種活動。並盼所有中國疫苗的說明書都能嚴謹和科學。最後更說，這周六他會去接種第二劑北生生物的新冠疫苗，以實際行動粉碎滅活疫苗不安全的誤會。

儘管陶黎納道歉，環球時報總編胡錫進仍在微博批評，陶黎納的言論不嚴謹，有自我炒作之嫌。

圖為國藥集團旗下北京生物研發的疫苗。（中新社）
圖為國藥集團旗下北京生物研發的疫苗。（中新社）

疫苗 高血壓 中國

上一則

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

延伸閱讀

加州接種工作太緩慢 部分縣市先分疫苗給老人院救急

加州接種工作太緩慢 部分縣市先分疫苗給老人院救急
南非取得150萬劑牛津疫苗 目標今年接種4000萬人

南非取得150萬劑牛津疫苗 目標今年接種4000萬人
加快3倍！85%醫護願打新冠疫苗

加快3倍！85%醫護願打新冠疫苗
新聞評論／蔡政府惡化兩岸關係 也不該刁難返鄉台胞

新聞評論／蔡政府惡化兩岸關係 也不該刁難返鄉台胞

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
相關案發現場照片。（取材自紫牛新聞）

出軌名單這麼長 江蘇男戴4綠帽 捅妻9刀致死

2020-12-31 12:00
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途