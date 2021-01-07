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香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

香港新聞組／香港8日電
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

大名娛樂老闆林建名今日因淋巴癌病逝，他的四名子女林煒珊、林煒琦、林煒珽及林孝信聯名在臉書上發文，稱父親今晨在養和醫院離世，終年84歲。林建名和藝人何傲兒相差51歲的爺孫戀情曾喧騰一時。

綜合媒體報導，林建名是大名娛樂有限公司東主，香港超級聯賽東方體育會會長，前廣州市天河區政協委員。他是香港豪門林百欣與元配賴元芳的長子，林建岳是他同父異母的弟弟。人稱「大少」的林建名一生風流，三段婚姻皆離婚收場，晚年不少妙齡女子圍繞身邊，2014年曾跟小他51歲的何傲兒（後改名何天兒）譜爺孫戀，當年何傲兒含淚避談，林建名大爆女方不接電話，令他脆弱的心靈受傷，甚至為此當眾流淚。

林建名和何傲兒戀情破局後，何傲兒轉和富二代男星周子揚交往，而林建名2017年曾被媒體捕捉到揮別情傷，和一名年約30幾歲、打扮樸素的女性吃飯。

林建名過去接受港媒訪問時，曾自爆性伴侶超過千人，性經驗豐富，他也自爆17歲時就在巴黎夜店認識一名法國女子，當晚破處，也說自己和一名英國女子維持3年炮友關係，也曾在丹麥玩過一王兩后的3P性愛。受訪時80歲的林建名，自嘆性能力大不如前，多半靠吃威而鋼重振雄風。

報導指出，林建名曾離過三次婚，沒有再婚打算，只想身邊有女性陪伴就好，並透露擇偶條件，「年齡在25歲以下，胸大、長髮的『非智慧型』美眉。」

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