川普支持者闖國會 中國官媒：扯下美式民主遮羞布

中國官媒央視發表評論指，川普為求翻盤不惜煽動群眾暴力，將美式民主的遮羞布撕乾淨。(美聯社)

美國總統川普 的支持者6日闖進國會。中國官媒央視發表評論指，川普為求翻盤不惜煽動群眾暴力，將美式民主的遮羞布撕乾淨；參考消息則指，事件給美國政客和全球「跪美」者上了一課。

美東時間6日，川普（Donald Trump）的支持者闖進美國國會山莊，試圖阻止參眾兩院聯席會議認證拜登（Joe Biden）贏得美國總統大選 。截至發稿，事件造成4人死亡，有52人被捕。

央視發布的評論指，川普不願接受敗選事實，一系列堪稱野蠻的動作為選舉亂局推波助瀾。

評論指，這場「由選舉導致的暴亂、由暴亂引發的悲劇，讓全世界瞠目結舌」。一向標榜民主、人權的美國卻成了「暴亂、衝突、禁足的國度」。

評論稱，「這不僅是社會分化的民主鬧劇，也折射了美國民粹的制度化傾向和極端的種族以及階層對立」。

評論又說，川普為了逆轉戰局，濫權威脅選務人員、濫訴選舉舞弊，又不惜透過煽動群眾、達成暴力，已到了為追逐權力不擇手段的地步，「將所謂的美式民主的遮羞布撕了個乾乾淨淨」。

官媒新華社主辦、報導國際新聞的「參考消息」也表示，這是自1814年英軍佔領華府 後，美國國會山莊首次被外界攻破。

報導形容這次「勤王軍」攻陷國會的事件，給3個群體上了一課。首先是美國現在和未來的當政者，這起事件並非完全出於某個政客煽動所致，「而是美國內部撕裂和社會矛盾的大爆發，是美式民主失靈後釀成的苦果」。

其次，報導聲稱，事件給熱衷插手他國內政的美國政客上了一課，指他們為達成「不可告人的目的」，經常在世界各地煽動所謂「最美的風景線」，將「暴徒」美化為民主人士，如今「最美的風景線」在華府上演。

最後，報導表示，事件也給全世界的「崇美」以及「跪美」者上了一課，指這些論調艷羨美式民主自由，吹捧美國人權現狀，誇大美國制度的修復能力，但「事實上，美國正一步一步走下神壇」。