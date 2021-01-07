中國律師周澤被罰停業一年 曾是十大法制人物

周澤。(擷自微信)

中國 律師周澤因在網上公開合肥公安 刑求逼供資料，當局今天確定對他行政處罰停業一年。周澤曾獲選為年度「十大法制人物」，近期為他聲援的文章在網上大多都被刪文。

北京 市朝陽區司法局去年12月21日向周澤發出「行政處罰聽證告知書」，擬給予周澤停止執業一年的處罰，相關聽證會今年1月5日舉行後，當局今天發出行政處罰決定書，確定周澤被停業一年。

根據香港電台，周澤表示會就當局決定提出起訴。

北京朝陽司法局認為，周澤以呂先三案辯護律師身分在微博發送訊息，公開檢舉合肥公安在呂先三案中存在刑訊（刑求）逼供，並指出有違法辦案的情況，稱這是「以不正當方式影響依法辦理案件」。

懲處消息一出，中國多名法律界人士發文聲援周澤，認為此例一開，對律師的言論邊界將有重大影響，將使律師更為噤若寒蟬。

多個微信自媒體今天刊發周澤對獲知這項決定後的撰文，他除了感謝聽證會上的申辯代理人，也指出，「很多律師同行轉發相關信息和評論，均被不同地區司法行政部門施壓刪除，並打招呼不讓律師同行聲援我」。

周澤曾是記者、法學者，後成為專職律師。2006年被雜誌「南風窗」評選為「為了公共利益年度人物」，被人民網、新華網、中國法院網、央視國際網站聯合評選為年度「十大法制人物」等。