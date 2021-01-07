新疆政府：維吾爾族人口增幅最高 計畫生育不到位

中國新疆官方7日發布報告稱，2010年至2018年間，維吾爾族人口增幅是新疆各民族增幅最高，主因是「計畫生育落實不到位」。圖為喀什一村落的維吾爾家庭在製作土陶。（中新社資料照）

為反擊外界指控，中國 新疆官方今天發布報告稱，2010年至2018年間，維吾爾族人口增加254.69萬人，增幅25.04%，是新疆各民族增幅最高的，主要原因是「計畫生育落實不到位」。

2020年7月，長期關注新疆議題的德國 學者鄭國恩（Adrian Zenz）發布研究報告，指控中國正在新疆執行強制婦女節育政策，目的是為了遏止當地的維吾爾族等少數民族人口成長。他認為此舉已達到聯合國定義的「人口滅絕行動」。

對此，新疆官媒天山網7日發布新疆發展研究中心的「新疆地區人口變動情況分析報告」稱，據統計，1953年中國第一次人口普查 時，新疆總人口為487.36萬人，2010年第六次人口普查時，新疆總人口為2181.58萬人，57年間成長了近3.3倍。

報告稱，統計資料顯示，2010年至2018年，新疆常住人口從2181.58萬人上升至2486.76萬人，增加305.18 萬人，成長13.99%。其中，少數民族人口從1298.59萬人上升至1586.08萬人，增加287.49萬人，成長22.14%。

從族別看，2010年至2018年，維吾爾族人口從1017.15萬人上升至1271.84萬人，增加254.69萬人，成長25.04%；漢族人口從882.99萬人上升至900.68萬人，增加17.69萬人，成長2.0%。

報告強調，維吾爾族人口的增幅不僅高於全疆人口的增幅，也高於其他少數民族人口的增幅，更明顯高於漢族人口的增幅。

報告並稱，維吾爾族人口均保持快速成長，南疆地區維吾爾族人口增長尤為明顯，原因除了醫療水平提高大幅降低人口死亡率之外，還包括「對少數民族執行有別於漢族的相對寬鬆政策」，使得維吾爾族的生育率始終處於中國較高水準。

此外，當地計畫生育政策落實不到位，導致出現大量計畫外人口。受各方面因素影響，喀什、和田等南疆地區執行計畫生育政策長期存在推進難、落實難問題，導致該地區人口過快成長。

報告宣稱，部分民眾生育觀念和認知尚未改變和受「極端宗教思想」束縛，對計畫生育政策存在抵觸情緒，早婚重婚現象嚴重，計畫外生育行為不斷發生；一些地區計畫生育政策執行不到位，重獎勵輕處罰、重服務輕管理；計生幹部力量整體相對薄弱，嚴重影響計劃生育政策落實。

這份官方報告一開始還指責鄭國恩引用一些「來源不明」的資料，拼湊了所謂「絕育、宮內節育器和強制性計畫生育：中共在新疆壓制維吾爾族人口出生率的運動」的研究報告，妄稱「新疆自然人口增長急劇下降」，汙衊新疆存在所謂「強制絕育」問題。