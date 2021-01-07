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中國新首富鐘睒睒身價 靠「賣水」超越股神巴菲特

記者林則宏／即時報導
「農夫山泉」董事長鐘睒睒不只是中國首富，身價更已超越股神巴菲特。（取自農夫山泉官網）
「農夫山泉」董事長鐘睒睒不只是中國首富，身價更已超越股神巴菲特。（取自農夫山泉官網）

在阿里巴巴集團創辦人馬雲落難後，中國首富寶座就拱手讓給中國包裝飲用水品牌「農夫山泉」董事長鐘睒睒。隨著近日農夫山泉股價節節高升，根據福布斯即時億萬富豪榜，鐘睒睒已於6日以930億美元的身價，超越甲骨文創始人艾里森和股神巴菲特，成為全球第六大富豪及亞洲首富。

中國《財新網》指出，鐘睒睒的財富與農夫山泉的股價高度相關。資料顯示，鐘睒睒直接及間接持有農夫山泉共84.41%股權。

去年9月8日，農夫山泉在香港上市後，股價就從每股港幣21.5元的發行價一路高漲，鐘睒睒的身價也因此快速超越馬雲，成為中國新一代首富。農夫山泉7日股價持續走高，並一度突破港幣66元大關。

報導稱，作為中國包裝飲用水的龍頭企業，農夫山泉一年光是賣水的收入就超過人民幣143億元，毛利率超過六成。農夫山泉的廣告標語是：「我們不生產水，我們是大自然的搬運工」，但因賣水的獲利實在太過驚人，農夫山泉也被稱為根本就是「大自然的印鈔機」。

現年66歲的鐘睒睒是浙江諸暨人。事實上，除了擁有農夫山泉外，透過控股公司「養生堂」，鐘睒睒掌控近80家公司，鐘睒睒目前任職的企業多達120家，包括在108家企業擔任法人，在99家企業擔任高管。

中國 股價 馬雲

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