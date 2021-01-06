大連、瀋陽疫情失控？ 傳村長廣播「誰出去打死他」

瀋陽一女子遭拖行後倒地痛哭。(視頻截圖)

遼寧、大連出現新冠超級傳播者，各地小區進行封閉式管理因應。有當地醫師透過微信 警告「疫情 真的非常嚴重」。一段網上流傳影片揭露村長在廣播裡的喊話「誰出去打死他！這什麽情況了，大夥還在往外跑」，也有小區居民擅自出戶散步，被勸回後執行「14+7」居家隔離管控的指令。

綜合媒體報導，大連出現本土無症狀感染者後，全市進入戰時狀態。由於本次疫情傳播力強、速度快，大連市總指揮部根據近期疫情呈現的新特點，經分析研判，下達了實行14+7居家隔離管控的指令。

其中要求居家隔離人員一定要嚴格執行居家隔離工作，做到科學居家、人不出戶。如在居家隔離期內人員擅自外出的，一經發現，該戶所有居家隔離人員將被送至隔離酒店實施集中隔離，並重新計算14+7隔離時間，集中隔離產生的費用自理。

大連金普新區某街道某小區的這戶居民就因為擅自出戶散步，違反了大連市疫情防控相關指令，全家被送至隔離酒店自費隔離14+7天。

報導指出，為了嚴格執行居家隔離工作，網上流傳影片揭露遼寧某村的村長廣播，該村長說道：「咱們村，我希望這個村幹部，弄點鎬把，各路口弄點志願者，誰出去打死他！這什麽情況了，大夥還在往外跑，希望大夥都注意了！」

這段影片被轉發後，讓網民擔憂疫情已經失控，但也有網民質疑該影片的時間點，並非是現在的遼寧疫情。

但各地還是零星出現民眾未遵守規定的狀況，一段瀋陽皇姑區長江農貿市場的影片顯示，有女子試圖離開管控區域，現場的警察 追上將她摔倒在地，並強行拖行回封鎖區。被拖回的女子躺在地上大哭，警察喝斥「哭啥」，將她驅趕回去後並說「這要是再穿口，我就給你拘留」。