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再增20確診 河北石家莊民眾瘋搶生活必需品

記者賴錦宏／即時報導
石家莊進入戰時狀態，石家莊正定機場取消64架進出港航班。（新華社）
石家莊進入戰時狀態，石家莊正定機場取消64架進出港航班。（新華社）

鄰近北京的河北省本土確診疫情持續擴大，前天暴增20宗確診，43宗無症狀感染者。河北短短4天內新增感染者多達117人，疫情跨省傳入新疆，河北省已進入「戰時狀態」，石家莊市蒿木城區全境調升為「高風險地區」，網上流傳當地居民在超市瘋搶糧食的情況，收銀員形容，情況比過年更為「兇猛」。

據香港媒體報導，昨日晚上超市內人流聚多，貨架上的米、麵、油、蛋、奶、肉類、蔬菜、水果等貨品上架不久後便被搶購一空。超市員工指出，從昨天開始搶購商品的顧客便開始增加，未能來得及補貨，搶購熱情甚至超過過年。但超市收銀員強調，超市不會關門，貨源充足，市民不必恐慌。

河北多條高速交通管制，石家莊客運總站及機場班車停運，機場大量航班取消，中小學亦停課。趕赴河北的國家衛健委主任馬曉偉表示，河北疫情仍處於發展階段，疫情防控形勢嚴峻。

不過，武漢大學醫學部病毒學研究所教授楊占秋對《環球時報》表示，雖然河北目前確診病例較多，但疫情還是可控的，封城沒有必要。

截至今日上午9時45分，石家莊正定機場已經取消64架進出港航班。石家莊客運總站宣布，今起至16日的所有客運都會退票。石家莊也宣布停止舉辦大型聚集性文化旅遊活動，文化場館和旅遊景點須關閉三天，暫停當地中小學、幼兒園所有的綫下教學。鄰省山西多地今天啟動管制，從嚴防控疫情。

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