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川普封殺支付寶 北京嗆霸凌

記者張文馨林汪靜／綜合報導
美國總統川普簽署行政命令，禁止支付寶等多款App在美國交易，引起北京抗議。（路透）
美國總統川普簽署行政命令，禁止支付寶等多款App在美國交易，引起北京抗議。（路透）

即將卸任的美國總統川普5日簽署行政命令表示，為了保護美國國家安全，應對個人資料遭中國蒐集的威脅，禁止支付寶與微信支付等共8款應用軟體在美國進行交易。中國外交部發言人華春瑩昨回批美方濫用國家力量，是無理打壓外國企業的霸凌、霸道、霸權行為又一例證，可能損害美國消費者的利益。

川普表示，這些與中國相關的應用軟體，可能掌握大量用戶敏感個資，中國政府與共產黨已展現蒐集美國大數據，推進其經濟和國安議程意圖；為了應對這些威脅，需要限制相關應用程式和軟體，保護美國國家安全。

川普在行政命令中提到，這些應用程式不僅有權限獲取用戶私人訊息，還讓中國政府能追蹤聯邦雇員與承包商的位置，並建立個人資訊檔案。

這項行政命令包含限制支付寶、QQ錢包、微信支付、騰訊QQ、文件編輯系統CamScanner與WPS Office，支援文件傳輸的App茄子快傳（SHAREit），與控制相機拍攝的Vmate共8款應用程式。

白宮國安會資深官員表示，這項行政命令將類似於去年8月川普封禁微信與海外版抖音（TikTok）；但兩者去年均遭聯邦法院裁定暫緩實施，「川普政府還在為此奮戰，也認為應該持續進行下去，這並不影響川普最新簽發的行政命令。」

美商務部長羅斯發表聲明說，他已指示商務部開始執行相關行政命令。白宮國家安全顧問歐布萊恩表示，中國政府要求大大小小的商業公司都要支持中國共產黨的政治目標，中國的軍民結合策略，脅迫民間公司協助解放軍；美國最新的行政命令，將禁止與被點名者進行包括支付服務的相關交易。

華春瑩昨回應表示，禁令當然會對中國相關企業產生一些影響，但更重要的是，這可能損害美國消費者利益和美國利益。「美國相關做法也給世人提供了很生動的教材，告訴大家美國雖然嘴上講著自由市場經濟和公平競爭，但它卻是怎麼做的？」

美國 中國 川普

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