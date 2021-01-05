停止依賴北京！英「脫歐先生」下一目標鎖定「脫中」　

法拉奇在英國脫歐後把中國視為對英國更大的威脅。（Getty Images）

「我們要停止依賴北京！」英國 的「脫歐 先生」法拉奇曾引領政治潮流推動英國脫歐，現在他提出要致力於讓英國擺脫依賴中國 ，他在推特上發視頻警告說：「中國是超過歐盟，對英國獨立更大的威脅。」

BBC中文網報導，在英國成功脫歐之後，法拉奇在2021年開始他下一個政治使命，那就是確保英國不再依賴中國。

法拉奇在英國脫歐後把中國視為對英國更大的威脅。他說：「對我們的獨立，我們的生活方式和自由面臨的更大威脅是中國。」

聖誕節前，在英國政府宣布過節加強疫情隔離措施後，法拉奇在推特上發言說：「聖誕節被取消了，謝謝你，中國。」隨後中國官方的「中國日報」駐歐盟記者站負責人陳衛華在推特上回應說：「戴上口罩，別胡說八道。」

法拉奇說，在英國公眾深受疫情困擾的時候，中國「在盡全力要控制世界」。他說，中國正扼殺香港的民主，還在攫取非洲的資源。

不過，也有人引述法拉奇2015年脫歐公投前夕的一則推文，指他為政治投機主義者。當時，法拉奇在澳洲與中國簽署自貿協定後發推文說：「……（這是）作為一個獨立國家能取得什麼（成就）的又一個例子。」

報導指出，英國著名記者、社會民主黨人奧弗林（Patrick O'Flynn）5日在「觀察家」周刊上說，法拉奇聚焦中國，劍走偏鋒，再次令保守黨受到困擾。

奧弗林表示，2013年保守黨前首相卡麥隆做出脫歐公投的決定，就是受到來自法拉奇脫歐遊說的壓力。近年來保守黨為防止歐洲移民採取的一些強硬措施都是被法拉奇和右翼政治勢力牽著鼻子走。

法拉奇在社交媒體上有大批追隨者，在英國有相當的輿論影響力。疫情後，生活水平，就業，醫療健康等都會成為深受英國公眾關注的問題，很難說法拉奇提出警惕中國崛起這類長期的地緣政治變化是否能和過去的脫歐一樣成為英國能夠影響選舉投票的議題。

但奧弗林認為，法拉奇過去的活動似乎總是顯示出對未來政治發展的某種先見之明。早在2004年，他就對歐盟擴大的潛在影響發出警告，並讓英國輿論警惕隨之而來的移民問題。他還是最早認識到川普在2016年有機會贏得美國總統大選的英國政客。