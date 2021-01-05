中國日增23例本土新冠病例 河北全省進入戰時狀態

中國河北省近日再度爆發疫情，全省已於5日進入「戰時狀態」。圖為河北醫科大學附屬第二醫院5日有許多民眾排隊等後檢測核酸的景象。（中新社）

中國新冠肺炎疫情 近日出現明顯變化。根據國家衛生健康委員會通報，中國5日報告新增新冠肺炎確診病例32例，其中境外輸入病例9例，本土病例23例。23例本土病例中，河北省就佔了20例。另，北京、遼寧、黑龍江則各有1例。

河北省近日因確診病例暴增，已於5日晚間宣布全省立即進入「戰時狀態」。鑑於河北疫情嚴峻，中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉一行，5日專程前往河北省「指導疫情防控工作」。

據河北日報6日報導，河北省委書記王東峰在與馬曉偉的座談交流會上坦承，「當前，河北面臨疫情防控的嚴峻形勢，任務非常艱巨，責任十分重大」。

中央電視台指出，河北從1月2日報告首例新冠肺炎確診病例後，至4日24時，全省確診病例就增至59例。當中40例為無症狀感染者。

河北省會石家莊市也緊急發布通知，全市中小學、幼兒園全面暫停線下教育教學工作。石家莊市6日起，並將展開全面核酸檢測，強調此次普篩將「不漏一戶，不落一人」，對發現呈陽性者迅速採取措施。

此外，繼上海、廣東之後，山東省疾病預防控制中心5日也宣布，青島確診1例從英國輸入的變種新冠病毒病例。