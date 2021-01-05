我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聚眾抗議國會認證 川普6日向支持者發表談話

商務部長羅斯：馬上開始執行川普最新中國app禁令

中國日增23例本土新冠病例 河北全省進入戰時狀態

記者林則宏／綜合報導
中國河北省近日再度爆發疫情，全省已於5日進入「戰時狀態」。圖為河北醫科大學附屬第二醫院5日有許多民眾排隊等後檢測核酸的景象。（中新社）
中國河北省近日再度爆發疫情，全省已於5日進入「戰時狀態」。圖為河北醫科大學附屬第二醫院5日有許多民眾排隊等後檢測核酸的景象。（中新社）

中國新冠肺炎疫情近日出現明顯變化。根據國家衛生健康委員會通報，中國5日報告新增新冠肺炎確診病例32例，其中境外輸入病例9例，本土病例23例。23例本土病例中，河北省就佔了20例。另，北京、遼寧、黑龍江則各有1例。 

河北省近日因確診病例暴增，已於5日晚間宣布全省立即進入「戰時狀態」。鑑於河北疫情嚴峻，中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉一行，5日專程前往河北省「指導疫情防控工作」。

據河北日報6日報導，河北省委書記王東峰在與馬曉偉的座談交流會上坦承，「當前，河北面臨疫情防控的嚴峻形勢，任務非常艱巨，責任十分重大」。

中央電視台指出，河北從1月2日報告首例新冠肺炎確診病例後，至4日24時，全省確診病例就增至59例。當中40例為無症狀感染者。

河北省會石家莊市也緊急發布通知，全市中小學、幼兒園全面暫停線下教育教學工作。石家莊市6日起，並將展開全面核酸檢測，強調此次普篩將「不漏一戶，不落一人」，對發現呈陽性者迅速採取措施。

此外，繼上海、廣東之後，山東省疾病預防控制中心5日也宣布，青島確診1例從英國輸入的變種新冠病毒病例。

疫情 中國 新冠肺炎

上一則

港泛民約50人被補 被指涉嫌顛覆國家政權

下一則

停止依賴北京！英「脫歐先生」下一目標鎖定「脫中」　

延伸閱讀

哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州

哈佛研究疫苗對變種病毒有效性 州長警告或已入麻州
河北3天出現59例感染新冠肺炎 進入戰時狀態

河北3天出現59例感染新冠肺炎 進入戰時狀態
英國變種病毒到紐約！專家：已在社區傳播

英國變種病毒到紐約！專家：已在社區傳播
疫苗對南非變種病毒恐無效！ 專家：比英變種更令人擔憂

疫苗對南非變種病毒恐無效！ 專家：比英變種更令人擔憂

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
相關案發現場照片。（取材自紫牛新聞）

出軌名單這麼長 江蘇男戴4綠帽 捅妻9刀致死

2020-12-31 12:00
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言

喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者