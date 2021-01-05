馬雲說不？中國金融監管單位想要螞蟻分享消費者數據

阿里巴巴創辦人馬雲。(路透)

華爾街日報報導，中國 金融監管機關試圖讓電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲 配合長期以來抗拒之事：分享他旗下金融科技事業收集到的消費者信用資料。

此刻的馬雲沒什麼討價還價的空間，北京當局不滿這位高調的創業家過分專注他的事業財富，而非國家想要掌控金融風險的目標。

馬雲旗下螞蟻集團遭勒令整改的重點，在於監管單位認為，該公司透過支付寶取得大量個人資料，相對於小型放款業者或甚至大型銀行所擁有的不公平競爭優勢。

用戶超過10億的支付寶，擁有關於消費者支出習慣、借貸行為、帳款和貸款 償付歷史的龐大資料。

因為有這些資料，螞蟻能貸款給5億人，並取得約100家商業銀行支援大部分放款。在這樣的安排裡，銀行承擔借款人的違約風險，螞蟻卻因為是中間人而穩賺不賠，但這樣經營模式給中國金融體系帶來潛在風險。

根據知悉內情的官員和政府顧問，當局不僅想規範螞蟻像銀行一般辦理借貸業務--放款時必須提供更多屬於自己的資金--他們也計畫打破螞蟻的數據獨占地位。

螞蟻集團謝絕評論 。

目前考慮的方案之一是要求螞蟻提供資料給央行主持的全國性徵信系統。另一選項是螞蟻將這些訊息分享給央行實質控制的一家信用評級公司。

知情人士說，雖然螞蟻與其他7家數據驅動的中國公司都是該信用評級公司的股東，但至今不曾移轉資料。

中國國務院反壟斷委員會的一位顧問表示：「問題的核心在於如何規範數據壟斷。」

在美國，議員升高施壓科技巨擘，聲稱臉書（Facebook）和谷歌（Goolgle）等公司利用大量數據排擠競爭對手。這些科技公司全部否認有不當行為。

中國金融科技業的部分分析師同意，讓螞蟻之類的公司分享消費者信用數據合乎公共利益。但監管單位是否要求擁有取用整個資料庫的管道，包括螞蟻用來分析消費者信譽的專屬資訊，目前情況還不明朗。

美國智庫彼得森國際經濟研究所研究員Martin Chorzempa說：「讓信用歷史和信用分數更公開是件好事。有助放款更具競爭力且防範過度借貸。」

自從在10月演講中批評中國金融監管機關扼殺創新以來，馬雲一直沒有公開露面。螞蟻近幾周已縮減部分營運、降低一些個人貸款用戶的信用額度，並取消讓主管當局不快的線上存款產品。