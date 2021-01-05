世衛專家小組查疫情源頭 在中國西方間走鋼索

世界衛生組織專家將入境中國探究病毒起源。但這場訪問已被高度政治化。圖為去年武漢一家醫院在清洗出入口。(美聯社)

新冠肺炎疫情 肆虐全球一年多，世界衛生組織專家將入境中國 探究病毒起源。但這場訪問已被高度政治化，背後還有一連串隱匿疫情的指控、陰謀論，以及真相恐遭粉飾的疑慮。

法新社報導，北京當局之前在全球眾目睽睽下，延後讓獨立專家入境深究2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）起源，不願同意調查。

但世界衛生組織（WHO）現在表示，中國已允許世衛 專家到訪，預計一支10人小組不久就會抵達中國進行5或6周的訪問，其中包括為期兩周的隔離檢疫。

中國當局本周仍拒絕證實專家到訪的確切日期和細節，顯示這場任務仍具敏感性。

2019冠狀病毒疾病在2019年底，於中國武漢市率先被發現，接著擴散到中國境外造成破壞，至今已奪走逾180萬人性命並重挫經濟。

但疾病源頭至今眾說紛紜。在國際社會互相指責和臆測，以及中國當局決心掌控疫情論述、釋出混淆說法的情況下，真相仍深陷迷霧之中。

世衛小組已承諾會聚焦科學問題，特別是冠狀病毒如何從動物傳到人類身上。據信病毒原本的宿主是蝙蝠。

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）成員林德茲（Fabian Leendertz）去年12月底也告訴法新社：「這不是在尋找有罪的國家或當局，而是要瞭解發生了什麼事，避免未來再度發生和降低風險。」林德茲將參與這次訪中行程。

然而人們已在質疑世衛小組可達成什麼成果，以及他們將面臨何種政府壓力。人們憂心世衛小組將淪為中國官方說法的橡皮圖章，而非挑戰他們的論述。

世衛組織已不是第一次因2019冠狀病毒疾病派專家到中國。去年曾有小組前往調查當局因應疫病的方式，但非調查疫情源頭；接著去年夏季又有團隊赴中，為未來的調查奠定基礎。

然而這一次，世衛必須在各方利益衝突之間蹚渾水，卡在控訴中國的西方國家，以及中國領導階層之間。現在中國領導階層已決心展現，中國秘密、階級化的政治體制有助於遏制疫情，而非助長散播。

路透社報導，美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）高級研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang）表示，雙方高官在調查展開前，對於疫情源頭的看法已經非常兩極。

黃嚴忠說：「他們（專家）得具備政治常識，做出讓所有重要當事者都能接受的結論。」

目前還不清楚世衛專家抵達武漢後能與誰見面，以追溯疫情最初幾天和幾周的情況。