中國手機共享充電器 可能被植入木馬病毒洩漏隱私

中國公安部警告，共享手機充電器有可能被不法分子植入木馬病毒。（擷自今日頭條）

中國 公安部網路安全局日前在微信公眾號上發表文章，指出共享手機 充電器存在「陷阱」，不僅可能有品質隱患，還可能被不法分子植入木馬病毒程式，導致手機的通訊錄、文件資料甚至照片、影片等隱私 數據被洩漏。

中國公安部還提醒，不要隨意領取和購買來歷不明的手機充電器，連接時如彈出是否「信任」提示要保持警惕。

文章引起廣泛關注後，中國多間手機共享充電器廠商等都先後發聲明，強調旗下產品的安全性。例如小電在官方聲明中表示，其共享充電寶在設計上充分注重對用戶私隱數據的保護，硬體方面內部線路不含有數據傳輸線，僅以電源線提供充電功能。聲明並強調，小電始終嚴格遵守《隱私政策》條款，已有通過多重數據保護技術和管理措施，杜絕非法收集用戶資料的情況發生。

另一間共享手機充電器廠商怪獸充電工作人員也表示，其共享充電寶的數據線是沒有數據傳輸能力，只能用來充電。充電器查詢不到用戶手機上的數據、無法讀取數據，用戶的充電訂單都會享受隱私保護。

北京師大法學院教授劉德良則指出，日常生活中一般市民在使用手機共享充電器時，往往很難發現其私隱數據被竊取，一方面因為木馬程式都比較隱蔽，另一方面大多數市民缺乏網路安全技術相關知識，除非事後遭遇敲詐勒索等，否則很難主動發現被洩漏私隱。他建議，政府相關部門應要出面，對提供共享充電器的企業進行不定時安全檢測，如果發現問題，立即追究責任。