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中國華融前董事長賴小民被控收賄2.8億及重婚 一審判死

中國華融前董事長賴小民被控收賄2.8億及重婚 一審判死

記者林汪靜／即時報導
中國華融前董事長賴小民於2008至2018年非法收賄、貪汙以及重婚，5日被判處死刑。（圖／取自新浪網）
中國華融前董事長賴小民於2008至2018年非法收賄、貪汙以及重婚，5日被判處死刑。（圖／取自新浪網）

中國4大資產管理公司中國華融前董事長賴小民於2008至2018年，非法收受近18億人民幣（約2.8億美元）財物，賴小民受賄、貪汙、並與他人長期以夫妻名義共同居住生活，天津市第二中級人民法院5日宣判賴小民最重判處死刑，並處沒收個人全部財產。

央視新聞報導，天津市第二中級人民法院5日公開宣判賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產2百萬（人民幣，下同）；以重婚罪，判處有期徒刑一年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

同時，法院判決，對賴小民受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳；對貪污所得財物依法發還被害企業單位。

經審理查明，2008年至2018年，被告人賴小民利用擔任原大陸銀行業監督管理委員會辦公廳主任，原中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長兼華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務上的便利，以及職權和地位形成的便利條件，直接或透過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物，共計折合17.88億元。

2009年底至2018年1月，賴小民利用擔任原中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長兼華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務上的便利，夥同特定關係人侵吞、套取單位公共資金共計人民幣2513萬元。

此外，賴小民在與妻子合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有子女。

天津市第二中級人民法院認為，賴小民的行為構成受賄罪、貪污罪、重婚罪，賴小民受賄犯罪件數及金額特別巨大，情節尤其嚴重，主觀惡性極深。在22起受賄犯罪事實中，有3起受賄犯罪金額分別在2億、4億、6億元以上，另有6起受賄犯罪金額均在4千萬元以上。

天津市第二中級人民法院指出，賴小民同時具有主動向他人索取賄賂和為他人職務調整、提拔提供幫助收受他人財物等行為。賴小民在犯罪活動中，利用大陸國有金融企業負責人的職權，違規決定公司重大項目，越級插手具體項目，為他人謀取不正當利益，危害大陸金融安全和金融穩定，社會影響極其惡劣。

香港經濟日報報導，據了解，賴小民在廣東珠海某房屋有100多套房產，安置100多名女子，包括妻子、前妻、情婦，屋裡所有孩子都稱賴小民為爸爸。賴小民不僅設立「後宮」，還為情婦在華融集團旗下31家分公司安插職位，不乏董事長、總經理等高階主管職位，且私下按親密程度為情婦編號排序，而曾為他誕下雙胞胎的某香港女子即為正宮。

賴小民對現金有特殊偏愛，在他多處房產中，執法人員搜出2.7億元現金，重達3噸，他90歲母親的銀行戶口也有3億元現金，不少人士為了在華融「買官」，逢年過節以各種方式「孝敬」賴母。

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