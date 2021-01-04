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涉威脅澳洲國安 中國商人劉輝峰可能被遣返

中央社台北4日電
中國商人劉輝峰（圖）遭澳洲安全情報組織認定威脅澳洲國家安全，因此拒絕他的永久居留申請，劉輝峰說自己沒做錯事或違反澳洲法律，正向法院提起訴訟。（圖取自weibo.com/hahacharm）
中國商人劉輝峰（圖）遭澳洲安全情報組織認定威脅澳洲國家安全，因此拒絕他的永久居留申請，劉輝峰說自己沒做錯事或違反澳洲法律，正向法院提起訴訟。（圖取自weibo.com/hahacharm）

中澳關係近年持續緊張，澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲安全情報組織（ASIO）調查認為，住在墨爾本的中國商人劉輝峰威脅澳洲國家安全，因此拒絕他的永久居留申請，並可能將他遣返。

據澳廣3日的報導，約自2014年開始就住在澳洲的劉輝峰是執政自由黨的捐贈人，曾在共軍服役，並與先前被指和中國官方有關的自由黨議員廖嬋娥以及助理財政部長蘇卡爾（Michael Sukkar）都有交往。

報導說，澳洲聯邦警察也證實正與ASIO反海外干預工作組展開聯合行動，共同調查劉輝峰。但聯邦警察未進一步評論此事。

劉輝峰對澳廣表示，ASIO認為他對澳洲國安有威脅是因為他是當地鄰舍互助組織「澳洲緊急互援協會」的會長。這個組織主職是為各族裔居民提供緊急狀態下相互援助及訊息發布平台。

報導表示，該組織的微信有超過5.5萬名會員。澳廣獲取的機密文件發現，中國大使館曾承諾對該組織提供資金，而「澳洲緊急互援協會」也同意執行大使館指令。

不具名的澳洲緊急互援協會委員向澳廣透露，「劉輝峰一直要求所有人，特別是委員，不要觸碰政治…但似乎他與中國領事及部份地方政客一直保持著良好關係」。

劉輝峰藉由廖嬋娥成功地與維多利亞州建立關係；廖嬋娥也會在劉輝峰與其他議員或商界領袖會面時擔任翻譯。

此外，劉輝峰也與蘇卡爾有所關聯。蘇卡爾曾於2017年邀請他出席預算晚會，兩人並且同席；2016至2018年期間，蘇卡爾多次與劉輝峰合照，2017年更向劉輝峰寄發耶誕卡，感謝他在2017年的友誼和支持。

自由黨的公關資料顯示，劉輝峰曾於2015至2016年度捐獻2萬澳元（約1.5萬美元）給自由黨。

劉輝峰認為自己永久居留簽證被拒的決定對他不公平。他說自己沒做錯事或違反澳洲法律，正向法院提起訴訟，要求暫容他留澳。但一旦敗訴，據信他將被遣返中國。

澳洲 中國 警察

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