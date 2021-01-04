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中國遼寧大連：有病例檢測11次才陽性 14天隔離不夠

中央社台北4日電
中國遼寧省大連市上月中旬爆發2019冠狀病毒疾病本土疫情迄今未息。圖為大連上月23日進行全民檢測。（中新社提供）中央社
中國遼寧省大連市上月中旬爆發2019冠狀病毒疾病本土疫情迄今未息。圖為大連上月23日進行全民檢測。（中新社提供）中央社

中國遼寧省大連市上月中旬爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情迄今未息，當地官員指出，這波疫情潛伏期長，有病例做了11次檢測才顯出陽性，原來的14天隔離標準不夠。

據中國新聞網報導，大連市民政局局長湯易4日在當地政府舉行的疫情防控新聞發布會上指出，由於這波疫情具有潛伏期長、傳播速度快、情況複雜等特點，有的病例做了11次核酸檢測才顯出陽性，有的地區檢測6輪還有陽性病例出現。

他說，經過反覆分析研判，如果機械地執行原來的14天居家隔離標準，勢必存在較大不確定性，給疫情防控帶來隱患。

為此，大連昨天已宣布，對居家和集中隔離人員實施14+7管控措施。

湯易表示，居家隔離起始時間應從進入居家隔離狀態，即從落實「人不出戶」管控之日起算，實施14+7管控措施，期間須做4次病毒核酸檢測（第1、7、13、20天），均呈現陰性才能解除居家隔離。

他表示，如果在居家隔離期內人員擅自外出的，一經發現，該戶所有居家隔離人員將被送至隔離酒店實施集中隔離，並重新計算14+7隔離時間，集中隔離產生的費用自理；同時，該戶所在單元的全體住戶都將因為可能感染病毒而全部居家隔離14+7天。

疫情 檢測 中國

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