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拼多多22歲員工猝死 上海勞動部門介入調查

中央社上海4日電
拼多多總部位於上海金虹橋國際中心，由於公司擴張快速，大樓內有許多樓層都是其辦公地點。2020年底拼多多傳出年輕員工猝死後，勞動保障部門表示將對拚多多勞動用工情況調查。(中央社)
拼多多總部位於上海金虹橋國際中心，由於公司擴張快速，大樓內有許多樓層都是其辦公地點。2020年底拼多多傳出年輕員工猝死後，勞動保障部門表示將對拚多多勞動用工情況調查。(中央社)

中國知名電商「拼多多」一名22歲員工日前猝死，由於事發時間是凌晨，地點是當事人下班回家路上，上海勞動保障監察部門已對拼多多的勞動用工情況展開調查。

拼多多是中國電商界的後起之秀，以團購拼單為特色，創業3年就在美股上市，員工年齡平均僅27歲，更成為他們自豪的公司特色。近日網傳有員工猝死，拼多多4日下午發布聲明證實此事。

中媒證券時報報導，拚多多聲明說，去世的張姓女員工1988年出生，2019年7月入職拼多多，去年12月29日凌晨1時30分與同事一起走路回家的路上突然捂腹，暈厥倒地，急救6小時仍離世。從聲明來看，這名員工的工作地點是新疆烏魯木齊。

財新網報導，死者生前是拼多多下「多多買菜」業務在新疆地區的員工。多多買菜是拼多多今年大力發展的社區團購平台。

拼多多的聲明說，拼多多的同事一直陪伴家屬，遵從其父母意願，這名離世員工已於3日火化，不對外發公告。

這名張姓員工的內部帳號寫「為多多守邊疆」。聲明說，「每念及此，我們心如刀絞」。

這份聲明還強調，不要相信各種網傳截圖和所謂的「拼多多回應」。

今天早上，拼多多在問答網站「知乎」的官方帳號突然發出評論。在「如何看待網傳拼多多員工加班後猝死一事」這一問題中回應：「你看底層的人民，哪一個不是用命換錢，我一直不認為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拚的時代。」

這個回應引發巨大爭議。不過，拼多多事後解釋，經排查，這是拼多多行銷合作供應商員工用個人手機發布的言論，發布人發現手機登錄的是機構帳號後就立刻刪除留言。

拼多多聲明，對此言論表示強烈反對，並對官方帳號管控不言表示真誠歉意。

拼多多總部設於上海。北京青年報報導，上海市長寧區勞動保障監察大隊接到網路輿情後，勞動保障監察部門已對拼多多公司的勞動用工情況進行調查，會對該公司用人合約、用工時間等情況進行檢查。

猝死 中國 手機

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