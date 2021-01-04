拜登上任前中國搶占外交先機 美國遏中面臨困難

「紐約時報」引述消息報導，美國政府考慮全面禁止中共黨員及其家屬赴美旅行。中國官媒刊文說，若真的如此做，等於選擇斷交，甚至更惡劣。中央社

美國總統當選人拜登 （Joe Biden）就任前，中國 搶占外交先機，接連簽署RCEP及完成中歐投資協定談判。紐時分析，這將使拜登上任後，與盟國聯手遏制中國威權主義及貿易不平衡上，面臨困難。

紐約時報以「習近平 搶占外交先機，美國遏制中國面臨困難」為題的分析報導指出，與盟國建立「統一戰線」是美國新一屆政府與中國競爭、遏制中國不斷成長的影響力的計劃重點。而中國顯然預見到了這項政策的潛在威脅。

然而，中國國家主席習近平與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron ）等歐洲領導人日前達成中歐投資協定談判，形同是對川普政府努力孤立中共政府政策的反擊。

榮鼎諮詢（Rhodium Group）中國問題專家巴金（Noah Barkin）形容，完成中歐投資協定談判，是中國「奪取的地緣政治勝利」。事實上，協定本身只讓中企贏得有限的機會，中國真正的成功是外交上的。

巴金認為，中國領導人擔心出現一個反對中國的「跨大西洋多國戰線」，因此願意做出得到歐洲人支持的戰術性讓步，「他們在這件事上很聰明」。

他說，中共過去一年加強了對經濟的控制，加大了國有企業的作用，推出了新的「自力更生」政策，這是習近平已經制定的政策方向。外界認為中國的某些讓步及中歐投資協定會改變這個方向，是無知的。

報導指出，中國只在書面上，同意放寬對歐洲企業在中國經營的諸多限制，向歐洲銀行開放中國市場，並遵守有關強制勞動的國際標準。問題是，這些承諾能否兌現。

同時，在這項協定中，中國僅需做出適度讓步，就消弭了歐洲對中國在香港、新疆殘酷政策的擔憂。中國再次證明，它只為違反歐洲價值觀的行為付出很小的外交代價，或者根本沒付出代價。

報導認為，習近平的意圖是，藉上述這些外交及經貿攻勢，讓中國處於「不可或缺的全球領導者」地位。而這也顯示了，中國的經濟實力及復甦，讓習近平掌握了砝碼，也帶來了外交機會，且他已抓住了這個機會。

儘管這些國家對習近平的強權統治感到不安，中國的友好姿態也不會平息人們對其壓制性政策的憤怒，但中國卻會用商業利潤的誘惑撫慰批評者，這將削弱拜登的影響力。因為，拜登正需要克服歐洲對美國現任總統川普（Donald Trump）4年來的不滿。