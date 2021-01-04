助推城市數位化 華為四總部落戶蘇州

落地蘇州的華為「六中心」，包括工業互聯網賦能中心、人工智慧創新中心、智慧網聯汽車測試中心、數位產業鏈協同中心、數位化治理與服務示範中心、ICT人才培養中心。圖/蘇州工業園區發布

華為 與蘇州市政府4日簽署全面戰略合作協議，雙方今後將圍繞「一基地、四總部、六中心」展開深度合作，推動數位經濟和數位化發展，聚焦重點產業，助推蘇州城市智慧體建設，推動蘇州率先建成全大陸「數位化引領轉型升級」標竿城市。

「蘇州工業園區發布」微信公眾號報導，「一基地」指的是華為桑田島的基地。根據協議，中國 區政企總部、中國區雲與計算總部、EBG全球OpenLab總部、WLAN全球研發總部「四總部」將落地並入駐華為桑田島基地。

「四總部」的落地將立足蘇州，推進華為政企業務的發展和雲計算、人工智慧 、WLAN等技術的創新，同時將搭建面向全球高新技術領域的創新孵化中心平台，帶動人工智慧產業鏈上下游企業落戶蘇州。

此次落地蘇州的華為「六中心」，包括工業互聯網賦能中心、人工智慧創新中心、智慧網聯汽車測試中心、數位產業鏈協同中心、數位化治理與服務示範中心、ICT人才培養中心。

「六中心」將發揮華為的技術與生態能力，賦能蘇州本地產業，推動蘇州數位經濟和數位化高品質發展，助力企業實現智慧化改造和數位化轉型，打造有效率、有溫度、有特色的蘇州「數位之城」名片，為長三角城市群功能拓展、服務延伸貢獻蘇州智慧和蘇州力量。

蘇州市委書記許昆林表示，到2023年，全市數位經濟核心產業增加值要達到人民幣6,000億元、年均增長率達16%以上，數位經濟領域有效發明專利累計擁有量達到7,000件以上，PCT專利申請量達到1,000件以上。

許昆林指出，加快建設蘇州成為更具影響力的數位科創中心、數位智造中心和數位文旅中心，打造領先水準的數位融合先導區、數位開放創新區和數位政府樣板區，率先建成全大陸「數位化引領轉型升級」標竿城市。