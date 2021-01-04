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中國防部嗆美國防授權法：以台制華是癡心妄想

記者羅印冲／綜合報導
解放軍演練。（新華社）
解放軍演練。（新華社）

針對美方審議通過國防授權法案，涉支持繼續向台灣售武等內容，中國國防部晚間回應稱，美方無論以何種方式「以台制華」，注定是癡心妄想。

據澎湃新聞報導，中國國防部指出，有關法案涉華內容固守冷戰思維，炒作所謂中國軍事威脅，鼓譟中美戰略競爭，公然背離國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

中國國防部稱，美方出於一己私利，鼓吹實施太平洋威懾倡議，不斷加強在亞太地區軍事存在，渲染軍事競爭，推動軍事對抗，暴露了其一貫的霸權主義本質，只會加劇地區緊張，危害世界和平，最終也必將損害美方自身利益。

中國國防部強調，台灣、香港、新疆等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。「需要強調的是，台灣是祖國神聖不可分割的領土。美方無論以何種方式以台制華，注定是癡心妄想。我們堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，決不允許任何人、任何組織、任何政黨在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

中國國防部說，中方敦促美方順應和平與發展的時代潮流，摒棄冷戰思維和零和博弈觀念，客觀看待中國和中國軍隊建設發展，立即停止干涉中國內政，不得實施法案中有關涉華條款。中方也期待美方與中方相向而行，共同維護中美兩國兩軍關係大局，維護世界和平與穩定。

中國 國防部 台灣

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