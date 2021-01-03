1傳44！ 大連出現超級傳播者 感染源疑是俄貨輪貨品

中國遼寧省大連市上月中旬爆發新冠疫情，迄今未歇。大連官方3日將疫情源頭指向自俄羅斯進口的冷鏈食品。圖為2020年12月23日，大連進行全民核酸檢測。（中新社）

遼寧省大連市3日通報一起1人傳11人，再進而導致33人染疫的新冠病毒超級傳播者案例，截至2日午夜，從去年12月中爆發的大連本土新冠疫情 ，已經累計有78人確診。大連市認為，感染源頭是俄羅斯 籍貨輪上的貨品。而據國家衛生健康委員會通報，2日中國新增確診24例，其中上海6例，福建、廣東和陝西各2例，北京、天津、內蒙古、遼寧各1例。

中央社引述微信公眾號「大連發布」報導，大連市政府新聞辦公室3日下午舉行記者會通報疫情調查初步結果，市衛生健康委員會副主任趙連指出，從上月15日至本月2日，已有48人名確診者以及30名無症狀感染者。

趙連稱，經初步判定，大連本輪疫情來源是五名碼頭工人搬運俄羅斯籍貨輪上的病毒陽性散裝貨品導致感染，進而傳播到金潤花園小區以及金座商廈。趙連說，金座商廈的病例中，有一名金姓病患在無症狀時參加了一場家庭聚會，進而傳染給在場其他11個人，直到金姓病患12月15日發病後，其他家人接續出現症狀。

趙連表示，截至2日午夜，與金姓病患相關確診病例累計共33例，而且其5名關聯病例先後到大連醫科大學附屬第二醫院就診，又造成3人染疫。截至目前，大連尚有3個確診病例仍在調查溯源中。

另據央視新聞報導，趙連表示，本次疫情發現早，其中4例是在冷鏈從業人員每週例行核酸檢測 中發現的，1例是新住院患者入院檢測中發現的，1例是參加研究生考試前發現的；本次疫情傳播速度也快，從袁姓病患12月11日引入，到12月21日實行重點區域封閉管控，10天傳播4代出現26例，播散的速度快於「7.22」疫情。

趙連說，最後是本次疫情涉及場景多，碼頭工人到過的金座商廈位於核心商業區，人員數量大，流動性強，導致病毒快速傳播。防控戰線從冷鏈碼頭到社區、商場、學校、醫院，涉及多個場景，情況復雜。