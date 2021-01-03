中國開打疫苗排除60歲以上 國產疫苗又被拿來做文章

中國 官媒央視3日發布「新冠病毒疫苗 接種須知」，規範接種對象限制為18至59歲，其他年齡段人群要等進一步臨床試驗再決定是否接種。法廣引述有分析稱，60歲以上老人是新冠高危人群卻未獲列接種對象，不僅恐失去達到群體免疫、保護高危人群的作用，中國國產疫苗效力也令人質疑。

根據央視發布的「新冠病毒疫苗接種須知」，疫苗接種年齡限制為18至59歲，其他年齡段人群需待進一步臨床試驗；孕婦、哺乳期婦女、藥物不可控的高血壓、糖尿病併發症人員不適合接種。除上述對象外，北京 市疾控中心昨天另指出，不適合接種的人群還包括正處在發熱、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊亂的人群以及嚴重的肝腎疾病、藥物不可控制的高血壓、惡性腫瘤患者等人員。

法廣報導，歐美新冠疫苗接種的第一批對象包括老人和身體基礎弱、常接觸病毒的醫護人員等一線人員在內的老弱、危險等高危人群，年齡設定為16歲至85歲，中國卻把60歲以上老年人群、高血壓患者和糖尿病患排除在接種人群之外。新冠疫苗上市後，最需要優先接種的是老年人，中國卻不能給他們打疫苗，引發外界對中國國產疫苗效力的嚴重懷疑。

報導並引述未具名的分析稱，中國對新冠疫苗接種限制的禁忌病症十幾種之多，這樣的人群能有一半人嗎？如何達到群體免疫，如何保護高危人群？若無法達到以上效用，這樣的疫苗有何意義？

另新京報報導，北京市衛健委新聞發言人高小俊昨天表示，北京自2021年1月1日起已對各區九類重點人群開展了新冠疫苗接種工作。1月1日至2日，北京共接種新冠疫苗7萬3537劑，未發生嚴重不良反應。

環球時報報導，中國國家藥監局批准國藥集團一款新冠病毒滅活疫苗附條件上市後，北京、武漢等多地已開始對重點人群進行接種。美國有線電視新聞網（CNN）稱，這款疫苗在中國和全球範圍內的大規模推廣鋪平了道路。

報導並引述香港南華早報2日說，批准國藥疫苗上市對北京來說是一個里程碑。並稱目前至少已有10個國家簽署文件，希望購買國藥集團等其他中國生產商的新冠疫苗，有觀察家說，「通過向世界其他地區提供疫苗，中國有機會增強其國際聲譽和夥伴關係」。