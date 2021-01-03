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遼寧大連通報超級傳播者 1傳33人

中央社 台北3日電
中國遼寧省大連市上月中旬爆發2019冠狀病毒疾病本土疫情，迄今未歇。大連官方3日將疫情源頭指向自俄羅斯進口的冷鏈食品。圖為大連醫護人員在街頭進行全民核酸檢測。中新社
中國遼寧省大連市上月中旬爆發2019冠狀病毒疾病本土疫情，迄今未歇。大連官方3日將疫情源頭指向自俄羅斯進口的冷鏈食品。圖為大連醫護人員在街頭進行全民核酸檢測。中新社

中國遼寧省大連市上月中旬爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情，迄今未歇。大連官方今天通報疫調溯源初步結果，並指其中有一名超級傳播者，截至2日已傳染33人。

微信公眾號「大連發布」，大連市政府新聞辦公室今天下午舉行疫情防控工作新聞發布會，通報疫情調查初步結果。

大連市衛生健康委員會副主任趙連指出，大連上月15日通報新增4例本土無症狀感染者後，截至2日午夜，這波本土疫情已有78人染疫，其中確診48例，無症狀感染者30例。

她說，大連本輪疫情來源初步判定，5名碼頭工人搬運俄羅斯籍貨輪上的病毒陽性散裝貨品導致感染，進而傳播到金潤花園小區以及金座商廈。

趙連並稱，在金座商廈相關病例中，一名金姓病例在未發病時參與11人家庭聚會，造成其他10人全部感染。經過流行病學調查發現，金姓病例為金座商廈業主，發病時間為12月15日，為其家庭中發病最早的人員，故判定金姓病例為其家人的感染來源，且其感染來源為金座商廈。

她指出，截至2日午夜，金姓病例相關確診病例和無症狀感染者累計共33例，其中，確診病例21例，無症狀感染者12例。而且其5名關聯病例先後到大連醫科大學附屬第二醫院就診，又造成3人染疫。

官方說，截至目前，大連尚有3個確診病例仍在調查溯源中。

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