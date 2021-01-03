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稱南京大屠殺紀念館適合放鬆身心 中國電商平台挨轟道歉

中央社 台北3日電
中國電商平台美團的售票服務，稱南京大屠殺紀念館為「放鬆身心、休閒娛樂的好去處」，引起批評。圖取自南京大屠殺紀念館官網
中國電商平台美團的售票服務，稱南京大屠殺紀念館為「放鬆身心、休閒娛樂的好去處」，引起批評。圖取自南京大屠殺紀念館官網

中國電商平台美團的售票服務，稱南京大屠殺紀念館為「放鬆身心、休閒娛樂的好去處」，引起批評，美團昨天發出道歉聲明滅火。美團正陷入官方反壟斷風暴中，近期又因宰熟客爭議挨轟。

綜合澎湃新聞、南方都市報、北京日報報導，美團旗下的美團門票在售票網頁上，將「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」的特色一欄，標注為「放鬆身心、休閒娛樂的好去處」，引發網友與媒體批評，認為美團不尊重歷史、踐踏前人的血淚與傷痛。

報導指，除了南京大屠殺紀念館外，北京的「平北抗日戰爭紀念館」、遼寧的「阜新萬人坑死難礦工紀念館」均被標註為「室內玩樂」；江蘇的「楊根思烈士陵園」則被註記為「嗨翻遊樂場」；北京的「新四軍暨華中抗日根據地研究會」，相關標籤為「燒烤」、「無肉不歡」。

美團門票於2日在官方微博發出道歉聲明指，「心懷對歷史的敬畏，是做好產品的前提」，將牢記教訓，努力提供更好的服務。文中並稱，將會邀請官方相關部門指導，共同做好愛國主義教育公益推廣工作。

目前被點名的相關條目已經更正或暫時下架，無法搜尋。

然而北京日報今天仍刊發評論，批評美團「堂堂大平台卻敢如此亂貼標籤，說到底還是被商業利益沖昏了頭腦」、「對於內容的監督也是睜一隻眼閉一隻眼」。

評論稱，公開道歉後應該說到做到，「別為了掙幾個錢，把大是大非也當成買賣」。

中國媒體報導，這並非美團近期首次公開道歉。去年12月間，美團的外賣服務被會員爆料，同一種商品的會員價格高於非會員價格，引發「宰熟客」的質疑。當時美團也曾發表道歉聲明，但官媒新華網旋即刊發評論批「君子愛財，需取之有道」。

此外，近期中國官方對於社區團購出手監管，明確規定平台業者不得有壟斷協議、不得利用數據優勢讓消費者有差別待遇。

中國國家市場監管總局聯合商務部在去年12月22日召開「規範社區團購秩序」行政指導會，美團是其中一家與會並接受指導的網路平台業者。

北京 中國 商務部

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