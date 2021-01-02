挺華為 傳愛立信CEO施壓瑞典政府取消禁令

愛立信執行鮑毅康挺華為。(路透)

繼去年7月份英國之後，瑞典 是歐洲第二個徹底禁止使用華為 設備的國家。一份曝光的短信紀錄顯示，總部位於瑞典的愛立信首席執行官鮑毅康(Börje Ekholm)向瑞典政府施壓，呼籲解除華為禁令，鮑毅康甚至間接地以愛立信或離開瑞典威脅。消息曝光後，鮑毅康隨即否認威脅一事。

德國之聲據每日新聞報報導，在鮑毅康發給瑞典商務部長哈爾伯格（Anna Hallberg ）的信裡，鮑毅康多次談到愛立信在瑞典的存在，以及它是否會像以往一樣繼續存在，這被視為一種間接威脅。

鮑毅康寫道：「我仍然希望得到瑞典的幫助，以及我們在這個國家的存在能夠獲得重視」、「雖然感謝您所做的工作，但就目前看來，瑞典對愛立信而言確實是一個糟糕的國家」。

鮑毅康並呼籲瑞典商務部「採取行動」和「介入並帶頭」取消華為的5G禁令。

哈爾伯格對此回應稱「我真的想盡我所能」，但是，瑞典政府無法對禁令進行干預，因為這一決定是由瑞典電信監管局（PTS ）根據安全部門和國防部門的建議作出。

報導指出，鮑毅康不只一次公開表示過對華為的支持。他在去年11月曾對英國媒體表示，瑞典禁止5G網絡使用中國 華為設備的決定，限制了自由競爭和貿易。

對於流出的短信，鮑毅康否認其以「愛立信將離開瑞典」變相威脅。他強調「我們的靈魂在瑞典，這裡是愛立信的基地」。

分析稱，鮑毅康對華為的支持和愛立信在中國的生意不無關係，中國在國內大舉興建鋪設5G網絡為愛立信帶來大量盈利。

這家瑞典電信設備製造商的首席財務官梅蘭德爾（Carl Mellander ）去年10月在表示，中國大幅鋪設5G網絡是這個季度業務的最大增量動能。愛立信從中國三大通信服務商均獲得了技術採購訂單，有媒體稱愛立信在中國5G市場佔約10%的份額。

專家猜測，愛立信似乎希望通過對華為瑞典事務表達善意，讓中國政府在愛立信中國業務上回應以善意。