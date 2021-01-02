「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

中國民運人士王丹。路透

中國民運人士王丹在臉書上透露，自己去年12月底新冠病毒檢測 陽性，確診感染「武漢 肺炎」。他還說：「請大家放心，中共 監獄我都坐過兩次了。中共病毒，也不會打倒我的。」

王丹稍早在臉書貼文說，他去年12月底新冠病毒（武漢肺炎）檢測陽性，確診感染武漢肺炎。

他表示，不過，大家不用擔心，他症狀輕微，且有症狀至今已經超過12天，目前狀況良好，醫生已經通知可以結束自我隔離。隔離期間得到助理和朋友的照料（包括代為照顧豆豆），一切平安。

王丹說，現在公布確診，是希望以他為例，告訴大家：

第一，這一波疫情來勢兇猛，他已經非常小心，還是不知道為何感染，大家千萬不要大意；

第二，他的症狀其實比一般感冒還要輕微，但檢測出來還是陽性。因此呼籲大家，如果有任何相關症狀，還是應當去檢測，不僅是為了自己，也是為他人和社會負責；

第三， 也希望大家了解，即使感染也不必驚慌。配合醫囑，冷靜面對，好好休息，多喝水，就是最好的選擇。

最後，王丹說，請大家放心，中共監獄他都坐過兩次了。中共病毒，也不會打倒他的。