才與子女跨年…港龍航空創辦人孫女婿 車內燒炭亡

美籍投資家韓福南曾接受CNBC訪問。（取材自CNBC）

香港 西貢大網仔路1日早上一輛特斯拉 （Tesla）停在路邊，車內駕駛昏迷被路人發現報警送醫，但回天乏術。根據香港媒體報導，死者為55歲的美籍投資家韓福南（Paul Heffner），是港龍航空創辦人、「毛紡大王」曹光彪的孫女曹惠婷的丈夫。

綜合港媒報導，案發車輛停靠在大網仔路早禾坑村巴士站附近，警方在現場沒有找到遺書，只有炭爐及其他證物，車尾行李箱上則寫著「Happy New Year（新年快樂）」。韓福南被發現時躺著被放平的駕駛座椅上，之後被送威爾斯親王醫院搶救無效。

報導指，韓福南前一晚還與三名子女在屯門黃金海岸遊艇上一起跨年慶祝；報導也稱消息指出他有金錢問題困擾。

韓福南曾先後在美國 康州三一學院（Trinity College）、哥倫比亞大學商學院就學，主要經營基金生意，為基金公司「安德思資產管理（香港）有限公司」（Adamas Asset Management Hong Kong）創辦人之一、行政總裁及董事總經理。該公司於去年被指因沒有落實足夠的措施，以確保準確及準時地披露八支香港上市公司股票的須具報權益，遭證監會譴責及罰款。

死者的太岳父曹光彪先後創辦了「香洲毛紡廠」、「南海毛紡廠」、「港龍航空公司」、「港澳國際有限公司」和「永新集團」等著名企業。