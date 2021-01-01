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中國新冠疫苗全民免費接種 要花人民幣5600億

林則宏
國藥集團中國生物的新冠病毒滅活疫苗已獲大陸官方批准附條件上市。新華社
國藥集團中國生物的新冠病毒滅活疫苗已獲大陸官方批准附條件上市。新華社

中國在2020年最後一天宣布，首款新冠疫苗有條件上市，並且將為全民免費提供。中國媒體估算，若真是14億人都要接種，費用高達人民幣5600億元（約857.2億美元）。

中國國家衛生健康委員會副主任曾益新12月31日宣布，國藥集團中國生物北京公司所生產的新冠病毒滅活疫苗已獲准附條件上市。曾益新並強調，未來疫苗「肯定是為全民免費提供，這是一個大前提。」

《財經網》指出，這兩則消息昨天公布後，瞬間引爆中國社交媒體。

報導稱，疫苗接種要覆蓋到70%人群，才能達到群體免疫效果。按此推算，中國至少需要有9.8億人接種。依目前中國國產疫苗平均每劑人民幣200元、每人需接種兩劑來計算，光是疫苗支出就需要人民幣3920億元；若是14億人都要接種，費用更高達人民幣5600億元。

中國財政科學研究院一名研究員告訴財經網，新冠疫苗的全民接種費用，「將由財政負擔，而財政部的款項如何撥付？目前，財政部等相關部門還未出台具體的方案」。

財經網指出，中國曾有全國人大代表提出「關於將接種新冠肺炎疫苗納入醫保全額報銷的建議」，但中國國家醫保局去年9月22日在回覆時稱，「目前我國基本醫療保險籌資水平特別是城鄉居民醫保的籌資水平較低，2019年城鄉居民醫保人均籌資僅800元左右。而此次疫苗接種人數眾多，所需費用總額高，明顯超出醫保基金承受能力。」

但依據2019年12月1日實施的「疫苗管理法」，中國將疫苗分為免疫規劃疫苗和非免疫規劃疫苗。辦法明訂，免疫規劃疫苗由國務院衛生健康主管部門會同國務院財政部門等組織，集中招標或統一談判，地區統一採購，政府免費向居民提供。

不過，目前尚不清楚中國如何籌措這筆鉅額的新冠疫苗接種費用。對於其他國家來說，未來若也是由政府免費為民眾提供新冠疫苗，同樣將面臨財政如何負擔的問題。

疫苗 中國 醫保

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