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中國放寬海南自貿港外資准入 取消禁止投資稀土

中央社／台北1日電
海南自貿港口。（中新社）
海南自貿港口。（中新社）

中國國家發改委和商務部昨天發布2020年版海南自由貿易港外資准入負面清單，共27條，自2月1日起施行，其中取消禁止外商投資稀土、放射性礦產、鎢勘查、開採及選礦的規定。

中國國家發展和改革委員會官網新聞稿顯示，外商投資上述產業將按照國家和海南省礦業領域內外資一致的措施實施管理。

在製造業領域，新聞稿顯示，將中國全國和自貿試驗區「2022年取消乘用車製造外資股比限制以及同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業的限制」提前實施，支持海南自由貿易港汽車產業率先開放。

商務服務方面，在諮詢和調查領域，除廣播電視收聽、收視調查須由中方控股外，取消市場調查領域外資准入限制；新規雖允許外商投資社會調查企業，但中方股比不低於67%，法人代表應當具有中國國籍。

法律服務領域，則允許外商投資部分涉海南商事非訴訟法律事務。

新聞稿也提到，要擴大增值電信業務開放，取消在線數據處理與交易處理業務外資准入限制，允許實體註冊、服務設施在海南自由貿易港的企業面向自由貿易港全域和國際開展網路數據中心、內容分發網路業務，促進海南匯聚數據，發展數位經濟等。

同時，新規也允許境外理工農醫類高水準大學、職業院校在海南自由貿易港獨立辦學，支持海南國際教育創新島建設。

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