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與李文亮同吹哨 艾芬遭維穩、誤診釀右眼失明

中央社／北京1日電
武漢中心醫院急診科主任的艾芬。（取材自微博）
武漢中心醫院急診科主任的艾芬。（取材自微博）

中國揭露武漢肺炎疫情的兩位「吹哨人」醫師中，李文亮逝世近一年，中國民間試圖舉行紀念活動卻遭官方施壓，對象還包括另一位「吹哨人」、先前因誤診導致右眼失明的醫師艾芬。

自由亞洲電台報導，面對自己面臨維穩施壓，擔任武漢中心醫院急診科主任的艾芬表示，自己「不方便說話」，但證實了自己的眼睛確實因為其他醫院誤診導致失明，目前已經無法上班。

艾芬在受訪時表示，先前她以為自己出現近視，就跑去看病。因為到公立醫院看病很麻煩，「我們醫院眼科又死了三個人」（指李文亮等三名眼科醫師），於是前往湖北愛爾眼科醫院就診，但「他們也沒有認真的給我看，就直接說我有白內障」，便換上價值達人民幣3萬元（約4640美元）的水晶體。

她指出，自己之後雖然反映眼睛還是看不清楚，但院方並不重視，10月間便出現視網膜剝離。實際上，她的眼睛是眼底問題導致視力下降，卻沒查出來，「為了賺錢，因為（治療）視網膜只花幾十塊錢就夠了」。

根據報導，在湖北省衛健委系統內工作的劉女士透露，李文亮的親屬及艾芬直到現在依然「被維穩」。其中，李文亮的遺孀帶著兩個孩子，回到了老家「艱難生活」，而李文亮的父母至今未能走出悲傷。但官方現在禁止他們對外發聲。

劉女士指出，2020年12月30日上午，名為「二湘」的微信公眾號發表了紀念李文亮吹哨一周年的文章，內容「沒有說什麼過分的話」。但因為「二湘」是支持武漢作家方方的，就引起武漢官方高度緊張，層層施壓。

她提到，艾芬則因為接待了上門採訪的自媒體作者，隨即被2020年8月上任的武漢市衛健委副主任兼武漢中心醫院黨委書記王衛華警告，要求她不能對外發聲，甚至要求她出面刪除有關文章，以免「對醫院造成影響」。

劉女士指出，武漢中心醫院受疫情影響，眼科部門已停止運作，艾芬2020年5月罹患眼疾也只能去私營醫院看病，導致被誤診，2個月前右眼已失明。然而，武漢醫院上上下下依然沒人敢公開發聲。

另外，武漢中心醫院有醫師透露，全院醫生的護照和港澳通行證都已經被收繳，但官方沒有解釋原因。

報導指出，王衛華在接獲自由亞洲電台的採訪要求時說「誰跟你說的？這個同志姓什麼？對不起，誰說想刪的話就去問那個人比較好，好不好？因為我們接待記者的採訪有相關的制度」，便未再回答。

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