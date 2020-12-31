中國研究COVID起源 美聯社：習近平主導嚴控

美聯社報導指，中國國家主席習近平嚴格監控新冠病毒起源調查。圖為習近平12月31日在全國政協新年茶話會上發表重要講話。（新華社）

距2019冠狀病毒疾病（COVID-19）首個已知感染病例出現已逾一年，美聯社調查發現，中國 政府正嚴格控管所有關於病毒起源的研究，積極宣傳病毒可能來自中國境外的理論。

美聯社調查發現，中國政府撥款數十萬美元挹注研究這個源起中國南方的病毒、且與軍方關係密切的科學家，但美聯社取得的內部文件顯示，政府同時也在監控科學家研究成果，並強制要求任何資料或研究的公開都必須取得由內閣層級的新工作小組批准，這項行動正是由國家主席習近平直接負責。

美聯社聲稱取得數十頁未對外公布的文件外洩，證實了許多人長期以來的懷疑，即中共高層授意嚴加控管病毒起源的調查。

負責監督中國一所研究動物傳人疾病實驗室的美國 杜克大學（Duke University）流行病學家葛瑞（Gregory Gray）說：「他們發現了什麼？也許他們的資料並非結論性的，又或許他們為了某些政治因素壓下了資料，但願我能知道，可惜我不能。」

美聯社的調查是根據對中外科學家及官員的數十次訪談，以及公開文件、洩露的電子郵件、中國內閣層級和中國疾病預防控制中心的內部資料和文件。調查披露在整個疫情 大流行期間都顯而易見的中國政府保密和由上而下控管的模式。

美聯社指出，一如他們先前所報導，這種文化拖延了對疫情的警告，妨礙與世界衛生組織（WHO）共享資訊與初期篩檢工作。熟悉中國公衛系統的科學家表示，中國對於敏感研究也採取同樣作法。

一名經常與中國疾病預防控制中心共事、因害怕遭到抱負而拒絕透露姓名的公衛專家表示：「他們只選擇自己信任、能加以掌控的人。軍方小組和其他人都在努力研究，但能不能對外公布，都要看研究結果如何。」