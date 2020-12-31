撕破臉？「合作重大障礙」…華為全面下架騰訊遊戲

騰訊遊戲。（歐新社）

2021年月1日凌晨，有中國網民發現華為 方面全面下架騰訊遊戲，根據網傳華為公告，騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分因為「雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙」，華為只好將騰訊遊戲從華為平台下架。

快科技報導，華為遊戲中心社區的「原味布丁」1日貼出一張官方公告：因騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，經過我司法務謹慎評估，我們不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。

帖子中並沒有提及具體的原因，只是表示，華為敬佩騰訊遊戲在行業內取得的成就和絕對的市場地位，雖然不讚同但也理解騰訊基於此提出的要求。最後，公告中還說，希望未來雙方有機會再次攜手合作，為廣大華為用戶提供優質的遊戲內容服務。

報導稱，目前華為應用市場以及華為遊戲中心已經搜不到騰訊相關遊戲。

另據界面新聞報導，騰訊對此事回應稱，因華為手機 遊戲平台與我們的「手機遊戲推廣項目協議」未能如期續約，導致今天凌晨騰訊遊戲的相關產品被突然下架，「目前我們正積極與華為手機遊戲平台溝通協商，爭取盡快恢復。給各位用戶帶來的不便，我們深表歉意」。

美國去年8月針對WeChat（微信 ）及其母公司騰訊祭出的禁令，曾被外界揣測是否會影響到騰訊旗下的遊戲公司。但一位白宮官員當時向洛杉磯時報表示，川普總統簽署的行政禁令僅針對跟微信有關的交易。因此，騰訊旗下子公司、《英雄聯盟》遊戲開發商Riot Games將不會遭禁令波及。