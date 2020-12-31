我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

父母若皆為無證客 公民子女拿不到紓困金

涉雇虐奴工 美海關扣押台灣漁船漁獲

中國加強網路金融監管 要求「螞蟻們」自查整改

記者林則宏／綜合報導
繼螞蟻集團後，中國銀保監會宣布，將對所有互聯網金融平台展開檢查。（路透）
繼螞蟻集團後，中國銀保監會宣布，將對所有互聯網金融平台展開檢查。（路透）

繼螞蟻集團後，中國正計畫全面整頓所有網路金融平台。中國銀行保險監督管理委員會（簡稱「銀保監會」）在2020年最後一天以「答記者問」方式指出，螞蟻集團的問題有一定的普遍性。建議所有互聯網平台都要對照自查，及早整改，監管部門隨後將安排檢查。

銀保監會指出，數位經濟正前所未有地改變人類的生產和生活方式。科技與金融深度融合，擴大了金融服務覆蓋面，提升了金融服務效率，提高了風險防控水平。同時，金融數位化快速發展也帶來了網路安全、市場壟斷、數據權屬不清、消費者權益保護等方面的問題，影響市場公平和金融穩定。

在這份「答記者問」，銀保監會重申，非法集資是典型的「無照駕駛」行為。近年來，互聯網成為非法集資滋生蔓延的重點領域，各種打著金融科技、金融創新旗號的非法集資不時冒頭，欺騙性和隱蔽性更強，風險擴散速度更快、危害更大。

銀保監會並透露，2018年以來，全國共打擊處置非法集資案件1.5萬餘起，涉案金額達人民幣1.1兆元（約1700億美元）。

在2020年12月31日發布的這份「答記者問」中，銀保監會表示，最近大陸中央金融管理四部委再次約談螞蟻集團並公布了重點內容，強調的突出問題和整改要求，不僅是個性的，也有一定的普遍性。建議所有互聯網平台都要對照自查，及早整改。

銀保監會指出，特別是涉及網絡小貸、保險、理財、信托等業務的機構，更要抓緊，監管部門隨後會安排檢查。

銀保監會並強調，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。金融創新必須有利於服務實體經濟、有利於便利人民群眾生產生活、有利於防範風險、有利於保護投資者合法權益。要堅持服務實體經濟和人民群眾的本質要求，使金融科技成為助推國內國際雙循環的重要力量。

銀保監會表示，將嚴格落實監管，所有金融活動都必須依法全面納入監管，持牌經營，堅決制止違規監管套利。可以有一定的過渡期，但總的方向不會改變。必須堅決鼓勵公平競爭、強力破除壟斷、防止資本無序擴張，及時嚴格處罰違法違規行為。對「偽創新」、「亂創新」嚴厲打擊，對各類違法違規行為「零容忍」。

中國 保險 人民幣

上一則

路透：中國調查螞蟻集團投資持股 加強打壓馬雲

下一則

撕破臉？「合作重大障礙」…華為全面下架騰訊遊戲

延伸閱讀

路透：中國調查螞蟻集團投資持股 加強打壓馬雲

路透：中國調查螞蟻集團投資持股 加強打壓馬雲
阿里巴巴被查 胡錫進補槍：它壟斷是真實的

阿里巴巴被查 胡錫進補槍：它壟斷是真實的
繼螞蟻後 京東、百度、騰訊下架網路存款產品

繼螞蟻後 京東、百度、騰訊下架網路存款產品
被點名「無照駕駛」 支付寶網路存款產品全下架

被點名「無照駕駛」 支付寶網路存款產品全下架

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

2000元紓困案 麥康諾再封殺：不切實際、擴大國家負擔…

2000元紓困案 麥康諾再封殺：不切實際、擴大國家負擔…
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車