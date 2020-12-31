中國宣布：新冠疫苗全民免費接種

國家衛健委副主任曾益新31日表示，疫苗的基本屬性是屬於公共產品，肯定是為全民免費提供。（中新社）

對於獲批准上市的新冠病毒疫苗 價格問題，中國 國家衛健委副主任曾益新31日表示，疫苗的基本屬性是屬於公共產品，肯定是為全民免費提供，這是一個大前提。

國務院 聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發工作組組長鄭忠偉稱，關於疫苗的價格，在定價的時候，一直堅持企業主體。但是在企業定價的時候，有兩個原則必須遵循。第一個原則就是公共產品的屬性，第二個原則，既然是公共產品，那就只能以成本作為定價的依據。

曾益新則表示，疫苗的基本屬性是屬於公共產品，價格可能會根據使用規模的大小有所變化。但是一個大前提是，肯定是為全民免費提供。

對於中國何時能全民疫苗化的問題，曾益新表示，傳染病的消滅，最終還是得靠疫苗，所以中國也在計畫通過新冠疫苗的接種，來建立一個全人群的免疫屏障，最終控制疫情。

他稱，一般認為大概要做到60%甚至70%的接種率，才能建立對全民的保護。

國務院聯防聯控機制31日宣布，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已獲得批准附條件上市。據國資委新聞中心官方微信消息，國藥集團中國生物分別在北京和武漢建成新冠滅活疫苗生產廠房，已投入規模化生產，其中北京生產基地設計年產能為1.2億劑，目前正在擴建，預計明年產能有望達10億劑。