中歐投資協定談成 習：展現中方高水平對外開放決心
中歐投資協定30日晚間完成談判。中方同意開放新能源汽車、雲端服務、金融服務及健康服務市場，公平對待歐企及中國國企，並在補貼方面保持透明度，禁止要求歐企進行強迫技術轉移。歐盟則承諾向中國投資者保持市場開放，允許中國企業進入能源批發及零售、新能源市場，但規定中企在新能源市場的市佔率只能占歐盟國家的5%，並設有互惠機制。
據澎湃新聞，中國國家主席習近平周三（30日）與歐盟委員會主席馮德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為中歐投資協定舉行視訊會議，共同宣布如期完成談判。
習近平強調，中歐投資協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景。
習近平還說，中歐投資協定將有力拉動後疫情時期世界經濟復甦，促進全球貿易和投資自由化便利化，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為構建開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻。
習近平表示，2021年即將到來，中歐應該積極作為，加強對話，增進互信，深化合作，妥處分歧。協調抗疫行動，共促經濟復甦，對接發展戰略，加快綠色發展，推動多邊合作。
《中歐投資協定》簡稱中歐CAI，英文為EU–China Comprehensive Agreement on Investment。根據中國政府網站介紹，這一協定的內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國營企業競爭中立和高端服務業開放等。歐盟委員會網站指，歐盟尋求通過開放中國市場和消除歧視性法律，為歐洲企業創造新的投資機會，並在中國境內享有公平的競爭條件。雙方就中歐投資協定舉行的談判工作已持續逾7年。
此前，有歐盟官員透露談判已大致完成，只餘小量細節要敲定，歐盟27個成員國對協定亦無大異議。知情官員指，中國在市場開放、國企、補貼及強迫技術轉移等領域讓步，將改善歐盟企業在航空運輸領域的市場准入，移除合資企業的電腦預訂系統要求，並開放潔淨能源汽車、雲端服務、金融服務及健康服務市場。
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