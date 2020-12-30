我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中歐投資協定談成 習：展現中方高水平對外開放決心

非裔女子自宅誤殺案 肯塔基州兩警遭開除

中歐投資協定談成 習：展現中方高水平對外開放決心

記者賴錦宏／即時報導
30日，歐盟委員會主席馮德賴恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克宏與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視訊會議。（美聯社）
30日，歐盟委員會主席馮德賴恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克宏與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視訊會議。（美聯社）

中歐投資協定30日晚間完成談判。中方同意開放新能源汽車、雲端服務、金融服務及健康服務市場，公平對待歐企及中國國企，並在補貼方面保持透明度，禁止要求歐企進行強迫技術轉移。歐盟則承諾向中國投資者保持市場開放，允許中國企業進入能源批發及零售、新能源市場，但規定中企在新能源市場的市佔率只能占歐盟國家的5%，並設有互惠機制。

據澎湃新聞，中國國家主席習近平周三（30日）與歐盟委員會主席馮德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為中歐投資協定舉行視訊會議，共同宣布如期完成談判。

習近平強調，中歐投資協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景。

習近平還說，中歐投資協定將有力拉動後疫情時期世界經濟復甦，促進全球貿易和投資自由化便利化，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為構建開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻。

習近平表示，2021年即將到來，中歐應該積極作為，加強對話，增進互信，深化合作，妥處分歧。協調抗疫行動，共促經濟復甦，對接發展戰略，加快綠色發展，推動多邊合作。

《中歐投資協定》簡稱中歐CAI，英文為EU–China Comprehensive Agreement on Investment。根據中國政府網站介紹，這一協定的內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國營企業競爭中立和高端服務業開放等。歐盟委員會網站指，歐盟尋求通過開放中國市場和消除歧視性法律，為歐洲企業創造新的投資機會，並在中國境內享有公平的競爭條件。雙方就中歐投資協定舉行的談判工作已持續逾7年。

此前，有歐盟官員透露談判已大致完成，只餘小量細節要敲定，歐盟27個成員國對協定亦無大異議。知情官員指，中國在市場開放、國企、補貼及強迫技術轉移等領域讓步，將改善歐盟企業在航空運輸領域的市場准入，移除合資企業的電腦預訂系統要求，並開放潔淨能源汽車、雲端服務、金融服務及健康服務市場。

投資 中國 歐盟

上一則

港府出手干預 美拋售駐港總領事館暫告失敗

延伸閱讀

歐中即將敲定投資協定 議員學者發出質疑

歐中即將敲定投資協定 議員學者發出質疑
華爾街日報：習近平對外強勢 歐洲往華府強硬路線靠攏

華爾街日報：習近平對外強勢 歐洲往華府強硬路線靠攏
歐洲反中情緒蔓延 華爾街日報揭捷克挺台內幕

歐洲反中情緒蔓延 華爾街日報揭捷克挺台內幕
習近平：脫貧攻堅勝利 全面推進鄉村振興

習近平：脫貧攻堅勝利 全面推進鄉村振興

熱門新聞

李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手