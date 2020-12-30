歐中投資協定將敲定 北京如何兌現承諾引關注

歐中投資協議即將敲定，據歐盟執委會的文件表示，中國將開放新能源汽車、雲端運算等歐企進入市場。但一些專家和歐盟議員對中國是否兌現市場准入、勞工權益等承諾仍抱有疑慮。 路透

歐中投資 協議即將敲定，據歐盟 執委會的文件表示，中國 將開放新能源汽車、雲端運算等歐企進入市場。但一些專家和歐盟議員對中國是否兌現市場准入、勞工權益等承諾仍抱有疑慮。

歐盟和中國完成投資協定談判，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及輪值國主席德國總理梅克爾（Angela Merkel）及中國國家主席習近平等人，將於台北時間30日晚間8時舉行視訊會議。

德國之聲引用一份歐盟執委會提供給歐洲議會的文件指出，這份「歐中全面投資協定」（EU-China Comprehensive Agreement on Investment），將消除新能源汽車、雲端運算、金融和健康等領域歐盟企業在中國遇到的投資壁壘問題。

不過對此，報導引述位於科隆的德國經濟研究所經濟專家馬特斯 (Jürgen Matthes）表示，這項內容的意義並不重大。

他說，中國市場更為封閉，歐中雙方的起點並不平等，中國本來就會比歐盟做出更多讓步，這並不值得特別慶祝。

馬特斯也指出，中國在很多領域做過承諾，但幾乎沒有兌現過對歐洲企業的准入，還有對智慧財產權的保護等。

他也指，這次協定的主要受益者是大型國際企業，而專攻歐盟市場的歐洲中小企業難從中受益，卻不得不與中國國有企業更頻繁地打交道，同時，又難以與他們對等競爭。

馬特斯主張，若中國並未兌現開放市場的承諾，那歐盟也必須有所應變，更有力地關閉市場。

而新疆維吾爾族人的強迫勞動問題，也備受關注。歐盟官員則透露，中國將在協定中承諾，為批准國際勞工組織（ILO）有關強迫勞動的基本公約作出「持續而且持久」的努力。

不過，歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）指責歐盟接受中國口惠不實的承諾，認為這樣的談判結果不符合歐洲議會的期待。

歐洲議會貿易委員會的主席朗吉 (Bernd Lange)也在社交媒體推特（Twitter）上表示，如何在協議中解決強迫勞動的問題，將決定這個協議的命運。